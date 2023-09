Danny Masterson condamné à 30 ans de prison ; La star de la musique country Zach Bryan arrêtée

Bienvenue dans la newsletter de Fox News Entertainment. Pour recevoir cette newsletter dans votre email, abonnez-vous ici.

SANS REGRET – Danny Masterson a été condamné à 30 ans de prison pour viol forcé. Continuez à lire ici…

DERRIÈRE LES BARREAUX – La star de la musique country Zach Bryan a été arrêtée dans la campagne de l’Oklahoma. Continuez à lire ici…

Saluez la reine – Le prince William et Kate Middleton célèbrent la « vie extraordinaire » de la reine Elizabeth. Continuez à lire ici…

‘COMME UN IDIOT’ – Zach Bryan donne une explication complète de l’arrestation. Continuez à lire ici…

CONTINUER – Le roi Charles et Camilla continuent de diriger la monarchie au milieu du drame royal en cours, un an plus tard. Continuez à lire ici…

AMOUR ÉTERNEL – La foi de la star de « Dukes of Hazzard », John Schneider, l’a sauvé après la mort de sa femme. Continuez à lire ici…

‘UN PROBLÈME’ – Le juge de l’AGT, Simon Cowell, révèle qu’il n’est « pas un fan » de l’IA. Continuez à lire ici…

LONGUE VIE À LA REINE – Le roi Charles se souvient de « la longue vie et des services dévoués » de la reine Elizabeth dans un message un an après sa mort. Continuez à lire ici…

CORPS DE SUPERMODÈLE – Gisele Bündchen parle de ce qu’elle mange pour rester aussi sexy. Continuez à lire ici…

LE DIVORCE EST ‘CHIC’ – Le mannequin Emily Ratajkowski insiste sur le fait que se séparer de son partenaire avant 30 ans est à la mode. Continuez à lire ici…

