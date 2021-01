DEATH in Paradise de Danny John-Jules a rompu son silence sur son absence de la série 10 en tant qu’officier Dwayne Myers.

L’acteur de 60 ans a quitté le drame policier à succès de la BBC dans la septième série, lorsque Dwayne a décidé de voyager avec son père perdu depuis longtemps, Nelson.

La série 10 est revenue la semaine dernière, et au cours des nouveaux épisodes, toute une série de visages familiers reviendront, à commencer par Florence Cassell (Josephine Jobert).

Cependant, certains fans se demandaient si Danny serait de retour sur l’île fictive de Sainte Marie, avec un écrit sur Twitter: «#DeathinParadise Qu’est-il arrivé à Dwayne? Je l’aimais (et tous les personnages). »

Ils ont ensuite ajouté: « Étonnamment [he was written out] à la fin de la septième série lorsque son père est revenu de Londres.

« Je suis si mal à l’aise que je suis revenu sur les épisodes pour le découvrir. »

Danny a répondu aux tweets en écrivant: « Et je pensais que Dwayne était #Baffled. »

Reste à savoir si cela signifie que Danny pourrait revenir en tant que Dwayne à l’avenir – étant donné que la série a été remise en service pour deux autres séries.

Cependant, le producteur exécutif Tim Key a récemment déclaré aux médias qu’il n’avait pas exclu la possibilité que Danny ou l’ancien chef de la série Kris Marshall reviennent à l’avenir.

Il a dit: «Ne dites jamais jamais. Mais c’est tout ce que je peux dire. J’essaye d’être mystérieux comme si c’était quelque chose de grand.

Tim a poursuivi: «Le plus joyeux, c’est que nous restons vraiment en contact et je suis également en contact avec Kris assez souvent.

«Vous savez, je pense que parce qu’ils ont une telle affection pour la série, nous n’exclurions rien s’il y avait une bonne histoire à raconter.

Death in Paradise continue le jeudi 21 janvier à 21h sur BBC One.