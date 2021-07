Danny John-Jules de Death in Paradise partage une photo de retour épique pour célébrer le retour du spécial de Noël

MORT au paradis Danny John-Jules a partagé une photo de retour épique pour célébrer son retour pour le spécial de Noël.

La semaine dernière, il a été confirmé que l’acteur de 60 ans reprendrait son rôle d’officier charismatique Dwayne Myers pour la toute première édition festive de la série.

Twitter/ Danny John-Jules

Danny John-Jules de Death in Paradise a partagé une photo du tournage après son retour pour le spécial de Noël[/caption]

Twitter/ Danny John-Jules

Il a également publié une photo de retour de la co-star Tahj Miles était petite[/caption]

Danny a joué Dwayne du tout premier épisode jusqu’à la fin de la septième série, lorsque Dwayne a quitté Sainte-Marie pour voyager avec son ancien père.

Au cours du week-end, l’acteur s’est rendu sur Twitter pour publier un cliché sur le plateau avec ses co-stars de Death in Paradise Don Warrington – qui joue le commissaire Selwyn Patterson – et Tahj Miles, qui joue Marlon Pryce.

La photo en noir et blanc a vu les trois hommes posant dans leurs uniformes de police de Saint Marie, et Danny l’a postée à côté d’un cliché du trio.

La deuxième photo a vu Danny et Don posant aux côtés de Tahj quand il était enfant.

Danny l’a légendé : « Certaines choses dans la vie sont écrites dans les étoiles. Ils l’appellent #destin. Seul un imbécile le combattrait. @TahjDMiles @Don_warrington #BBC #RedPlanet #DeathInParadiseChristmasSpecial.

Concluant les célébrations du dixième anniversaire, la spéciale festive de 90 minutes s’étend d’un Londres gris et humide et bruineux jusqu’à la beauté chaude et pétillante de l’idyllique Sainte Marie.

Danny avait précédemment déclaré à propos de son retour : « C’est toujours un plaisir de retourner dans les Caraïbes. Et après quatre ans d’absence, la réintégration dans le giron devrait être transparente, car je connais déjà tous les nouveaux acteurs principaux.

« J’ai hâte de donner vie à Dwayne et à ce scénario spécial du dixième anniversaire. »





Danny rejoindra les membres actuels de la distribution, dont Ralf Little, qui joue DI Neville Parker, et Josephine Jobert, qui joue Florence Cassell.

Alors que Florence quitte l’île pour passer Noël avec sa famille, l’équipe accueille Dwayne à bras ouverts pour l’aider à résoudre une affaire de meurtre.

Dwayne se rend compte qu’il a non seulement rencontré l’officier Marlon Pryce auparavant, mais qu’il l’a une fois arrêté. Comment l’équipe d’anciens et de nouveaux visages se réunira-t-elle pour démêler ce crime meurtrier ?

BBC

Danny reprendra son rôle d’officier Dwayne Myers après son départ dans la série sept[/caption]

Death in Paradise est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.