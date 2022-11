Danny Ings frappe double alors qu’Aston Villa gagne 2-1 à Brighton

Aston Villa s’est remis d’un but encaissé dans la première minute pour remporter sa première victoire à l’extérieur de la saison, battant Brighton 2-1 dimanche pour offrir au nouveau manager Unai Emery une deuxième victoire consécutive en Premier League.

Danny Ings a marqué les deux buts pour Villa, égalisant avec un penalty en première mi-temps, puis marquant le vainqueur à la 54e minute avec un tir dévié bas qui s’est faufilé à l’intérieur du premier poteau.

Emery a maintenant supervisé les victoires en championnat contre Manchester United et Brighton depuis qu’il a succédé à Steven Gerrard, limogé, bien que l’insistance de l’Espagnol à jouer à l’arrière ait presque coûté cher à son équipe. Alors que Brighton mettait la gardienne de but Emi Martinez sous pression, la courte passe de l’Argentin à Douglas Luiz a été remportée par Alexis Mac Allister, qui a marqué son cinquième but de la saison après seulement 49 secondes.

C’était le but le plus rapide jamais marqué par Brighton en Premier League.

Mais Villa a bien répondu et égalisé à la 20e.

Emi Buendia a trouvé de l’espace et a produit une passe parfaitement pondérée pour que John McGinn puisse courir, Lewis Dunk faisant tomber le capitaine écossais à l’intérieur de la zone.

Ings a converti le penalty, même si Robert Sanchez a mis la main sur son coup de pied.

Leandro Trossard a trouvé le filet pour Brighton cinq minutes après le début de la deuxième période, mais son hurlement à longue portée n’a pas compté après que l’arbitre Chris Kavanagh ait déjà sifflé une faute sur Matty Cash.

Cash a presque créé le deuxième de Villa lorsqu’il est entré derrière Pervis Estupinan et a traversé pour Buendia, mais la tête plongeante de l’Argentin a frappé le poteau.

L’équipe d’Emery est restée vigilante et a pris la tête quelques secondes plus tard à la 54e minute.

Luiz a pu expier son erreur pour le premier match de Brighton après avoir pris possession de Mac Allister à l’extérieur de la surface de réparation des hôtes et Ings a dribblé devant Dunk avant que son effort ne batte Sanchez après une déviation de Levi Colwill.

Brighton s’est alors vu refuser une pénalité lorsque Lucas Digne et Solly March se sont réunis avec le défenseur de la Villa qui a clairement attrapé l’ailier local. Mais malgré un contrôle VAR, aucun coup de pied n’a été donné.

Colwill a ensuite raté la meilleure chance de Brighton d’égaliser après avoir rencontré un centre avec une tête libre qui est allée haut et large.

Villa a grimpé à la 12e place, tandis que Brighton est resté septième.

