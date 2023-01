Danny Ings Equalizer donne à Aston Villa une part de butin dans le Derby des Midlands

Le remplaçant d’Aston Villa, Danny Ings, a égalisé tardivement pour assurer un match nul 1-1 à domicile avec les rivaux des Midlands, Wolverhampton Wanderers, après avoir traîné pendant une grande partie de la lutte de mercredi en Premier League.

Ings a marqué 12 minutes de temps en temps après que le but habile de Daniel Podence ait donné aux Wolves une avance rapide et l’espoir de sortir de la zone de relégation.

Podence a montré un jeu de jambes délicat avant de tirer à la maison un effort du pied gauche à la 12e minute alors que les Wolves ont pris un bon départ dans leur troisième match de championnat sous le nouveau manager Julen Lopetegui.

Pourtant, le but d’Ings leur a permis de rester deuxième à partir du bas après le match nul à Villa Park tandis que leurs hôtes ont progressé d’une place à la 11e position.

Les loups ont prévenu tôt de leur potentiel lorsque le défenseur central Nathan Collins a vu sa tête dégagée de la ligne par Ezri Konsa à la sixième minute.

Il a été rapidement suivi par l’effort magistral de Podence, à la fin d’une passe du vétéran Joao Moutinho, où il a contourné Douglas Luiz en déplaçant le ballon d’un pied sur l’autre dans un mouvement ultra-rapide avant de le frapper dans le filet. sous un angle difficile.

Le gardien vainqueur de la Coupe du monde de Villa, Emiliano Martinez, ne pouvait pas y faire grand-chose alors qu’il faisait son retour dans la formation du club pour la première fois depuis son succès avec son pays au Qatar.

Mais l’international argentin est sorti rapidement de sa ligne environ 10 minutes plus tard pour bloquer l’effort rapproché de Matheus Nunes.

Les efforts de Villa en première mi-temps se sont limités à un coup franc de Lucas Digne qui a été repoussé par le gardien Jose Sa et il n’y en avait pas trop pour les hôtes immédiatement après la pause non plus, mais ils se sont renforcés au fur et à mesure que le match se dirigeait vers les phases finales.

Villa s’est vu refuser un égaliseur à la 75e minute lorsqu’une volée du pied gauche de Ludwig Augustinsson non marqué a été empêchée par une touche intelligente de la tête du défenseur des Wolves Max Kilman.

Mais trois minutes plus tard, un long ballon au-dessus du milieu de terrain de Tyrone Mings a été habilement abattu par Ings, qui a ensuite profité d’une glissade de Sa pour inscrire son sixième but en championnat de la saison.

Les hôtes auraient peut-être gagné avec pratiquement la dernière touche du match alors que Leon Bailey faisait le tour de Sa, courant sur un autre long ballon expert depuis les profondeurs, mais il a repoussé son effort et l’a mis large avec le but à sa merci.

