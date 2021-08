Danny Ings: Aston Villa signe un attaquant de Southampton pour 25 millions de livres sterling | Actualités footballistiques

Aston Villa a recruté l’attaquant anglais Danny Ings de Southampton pour 25 millions de livres sterling pour un contrat de trois ans.

Le joueur de 29 ans a marqué 14 buts la saison dernière pour le club et le pays et rejoint les recrues estivales Leon Bailey, Emi Buendía et Ashley Young à Villa Park.

Lors de la signature, l’entraîneur-chef Dean Smith a déclaré : « Danny est un footballeur exceptionnel de Premier League qui a marqué des buts partout où il a joué.

« C’est aussi un professionnel de haut niveau avec un grand caractère qui sera un leader dans notre équipe et un modèle pour nos jeunes joueurs de l’Académie en développement rapide qui sont maintenant dans et autour de la première équipe. »

Pendant ce temps, Villa pourrait perdre le capitaine Jack Grealish face aux champions de Premier League Manchester City dans un record britannique de 100 millions de livres sterling, le joueur devant subir un examen médical jeudi.

City a été étroitement liée au joueur de 25 ans tout l’été et aurait fait son offre vendredi dernier.

Cette décision représenterait le plus gros transfert de l’histoire du football anglais, battant le précédent record détenu par Paul Pogba qui a rejoint Manchester United pour 93,25 millions de livres sterling de la Juventus en 2016.

Si un accord est finalisé, Villa devrait officialiser son intérêt pour le milieu de terrain offensif de Norwich City Todd Cantwell.

Pour l’instant, il n’y a eu aucun contact officiel, mais Norwich est au courant de l’intérêt de Villa.

Hasenhuttl pas surpris par le départ d’Ings

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a déclaré qu’il n’était pas surpris par le départ d’Ings et espère utiliser l’argent du transfert pour le remplacer.

S’exprimant après le match amical de Southampton contre Levante mercredi, il a déclaré Sky Sports News: « Ce n’était pas un choc pour moi. Nous sommes toujours informés de ce qui se passe dans les coulisses. Il était clair que nous avions un joueur qui ne voulait plus signer pour nous.

« Je dois dire que c’est fantastique que nous recevions beaucoup d’argent pour lui. Il a fait un travail fantastique pour ce club. C’était un buteur incroyable quand il était ici. C’est dommage qu’il parte, mais c’est l’affaire et je veux pour dire merci pour le temps qu’il a joué pour nous.

« Je pense que c’est son droit de choisir quelqu’un d’autre et nous pouvons le remplacer avec l’argent que nous avons et c’est le mieux que nous puissions faire en ce moment.

« Nous savons que nous avons peut-être besoin de deux joueurs de plus, nous devons donc toujours chercher à acheter des joueurs un peu bon marché et ensuite les vendre un peu plus cher. C’est notre affaire, c’est ainsi que nous travaillons ici. Cela nous aide énormément. , absolument.

« Nous perdons un attaquant très important qui a marqué beaucoup de buts, donc si nous voulons avoir autant de succès offensivement que par le passé, alors nous devons diviser les buts qu’il a marqués sur toutes les autres épaules des joueurs, alors peut-être que nous pouvons le remplacer.

« J’espère que nous pourrons faire entrer deux ou trois joueurs de plus. Nous devons absolument voir de quel attaquant nous avons besoin. Nous avons quelques alternatives [in our own squad] mais nous savons que nous avons besoin de quelqu’un d’autre. »

« Ings traite du bordeaux et du bleu »

Ings a marqué 14 buts la saison dernière pour le club et le pays



Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth :

« Cet accord est complètement sorti de nulle part ! Cela me ramène à l’époque où vous preniez un journal il y a 20 ou 25 ans pour découvrir les nouvelles du transfert. Villa a gardé celui-ci vraiment silencieux, chut.

« Il a signé un contrat de trois ans et nous comprenons que le contrat s’élève à environ 25 millions de livres sterling. C’est leur quatrième signature de cette fenêtre après les arrivées d’Ashley Young, Leon Bailey et Emi Buendia.

« Nous savons qu’Ings était dans la dernière année de son contrat et Southampton a fait tout son possible pour le garder au club. Quand ils se sont assis avec lui pour discuter d’un nouveau contrat, cet accord aurait fait de lui le joueur le mieux payé de leur histoire.

« Mais il a décidé de ne pas le signer. Il semblait qu’il verrait le reste de son contrat mais Villa a vu une opportunité. »

Ings était dans la dernière année de son contrat avec les Saints



Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports News :

« Aston Villa est très intelligent. Nous avons vu dans le passé lorsque les clubs vendent des joueurs pour beaucoup d’argent, parfois c’est un peu aléatoire ce qu’ils font avec l’argent qu’ils reçoivent, en repensant au cas de Gareth Bale. Tottenham a signé huit joueurs et beaucoup de ces accords n’ont pas fonctionné.

« Villa est très décisif sur le marché des transferts et ils n’ont même pas attendu que l’accord Grealish soit réglé pour investir l’argent. Buendia a été le meilleur joueur du championnat la saison dernière, et Danny Ings vous garantit des buts.

« Il est le deuxième finisseur le plus meurtrier lorsque vous regardez son record en Premier League, en termes de conversion de tir. Quand il en a l’occasion, il la saisit invariablement et je pense qu’il était sur le point d’entrer dans l’équipe d’Angleterre pendant l’été . »

