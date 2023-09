Danny Dyer révèle la raison accablante pour laquelle il a quitté EastEnders et vise ses anciennes co-stars

DANNY DYER a expliqué pourquoi il a quitté EastEnders – et a visé certaines anciennes co-stars.

L’acteur, qui a joué le rôle du propriétaire de Queen Vic, Mick Carter, pendant près d’une décennie jusqu’à sa sortie à Noël dernier, a révélé qu’il sentait que les normes avaient baissé au cours de la dernière partie de son passage dans le feuilleton.

Getty

Danny Dyer a senti que les normes avaient baissé au cours de la dernière partie de son séjour sur EastEnders[/caption]

Danny a déclaré de sa manière colorée habituelle : « Les premières années, nous l’avons brisé. C’était une merde puissante. Le téléspectateur nous a écouté plus que ces putains de politiciens.

«J’ai eu la chance de vivre des intrigues incroyables, certaines s**te également.

« Ils ont tout foutu en l’air vers la fin. C’est dommage que cela doive prendre fin, mais j’en avais assez.

Et il semble que Danny se soit un peu lassé de certains de ses camarades de casting, dont l’acteur de Phil Mitchell, Steve McFadden.

Le Sun a révélé plus tôt cette année que les deux hommes n’étaient pas d’accord après que le personnage de Danny ait reçu les clés de la reine Vic, qui était un incontournable de la famille Mitchell depuis des années.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses avec des fans à Londres lundi soir, Danny a jeté un coup d’œil à des stars anonymes et a déclaré : « J’ai travaillé avec beaucoup d’acteurs qui sont c***s, très égoïstes, tout tourne autour d’eux.

« Vous devez prendre soin de vos autres acteurs. Il s’agit de travailler en équipe et de prendre soin les uns des autres.

Avant de rejoindre le feuilleton BBC One en 2013, Danny était l’affiche de l’hédonisme avec des rôles dans des films comme Human Traffic et The Football Factory.

Et il semble que sa vie à l’écran reflète la réalité, avec le grand dicton de Walford : « J’étais célèbre pour être un caner.

« Les gens venaient me voir dans un club et voulaient que je prenne de la drogue avec eux, ce qui est vraiment dangereux, mais j’en ai profité un moment. »

Danny, qui a filmé le drame Heat de Channel 5 après avoir quitté EastEnders, a déclaré qu’il préférait désormais une vie plus calme.

Il a ajouté : « Je ne suis qu’un enfant de la classe ouvrière et la célébrité ne m’a jamais convenu. Il faut se conformer à une certaine manière de se comporter.

«Être célèbre, ça vous fout les conneries. Vous pouvez perdre l’intrigue pendant de nombreuses années. Vous devez vous rappeler qui vous êtes.

MIKE A DE LA PRISON GRUB JITTERS

La plupart d’entre nous traceraient la ligne bien avant de devoir se moquer des soldats kangourous comme ces pauvres vieux candidats à I’m A Celebrity.

Mais son camarade de camp de 2022, Mike Tindall, craignait qu’il y ait des « plats » pires dans sa dernière émission.

Rex

L’ancien joueur de rugby anglais a enduré les méchants de la jungle aux côtés de célébrités dont Matt Hancock et Chris Moyles pendant son séjour à Oz.

Mais Mike apparaît maintenant dans l’émission Grand Slammers d’ITV1, où lui et d’autres membres de l’équipe anglaise victorieuse de la Coupe du monde de rugby 2003 aident à entraîner un groupe de prisonniers.

Il arrive sur nos écrans mercredi à partir de 21h, sur ITV1 et ITVX.

En essayant de manger en prison pour la première fois, Mike déclare : « J’ai mangé du vagin de mouton et de l’utérus de porc quand j’étais dans la jungle et je suis encore plus nerveux à ce sujet. »

Mais il finit agréablement surpris : « Je peux m’en sortir avec ça. C’est meilleur que ce que Matt Hancock a cuisiné.

La NOUVELLE série documentaire Apple TV+ The Enfield Poltergeist sera diffusée en première le 27 octobre.

Le film en quatre parties raconte la hantise de Londres entre 1977 et 1979.

Il combine des archives audio, une reconstitution du décor de la maison et des entretiens originaux tirés de l’affaire. Tous les épisodes arrivent le même jour.

WALFORD RÉPOND À UN APPEL SOS

L’équipe DIY SOS de NICK KNOWLES se dirige vers l’Essex avec une bande d’EastEnders en remorque.

Le étoiles de savon donner de leur temps n’a pas encore été révélé.

Rex

Mais pour l’instant, l’animateur Nick lance également un appel au public pour l’aider.

L’équipe de la BBC transformera un centre communautaire à Harlow qui aide les personnes confrontées à des problèmes tels que l’isolement social et l’automutilation.

Butterfly Effect Well-Being fonctionne à partir d’un Portacabin et a besoin de l’aide du gang de bricoleurs.

Nick a déclaré : « Nous ne serions pas en mesure de réaliser des projets aussi importants sans la générosité de nos brillants bénévoles. Si vous avez un métier ou si vous pouvez nous aider avec du matériel, contactez-nous. »

La construction aura lieu à partir du 25 octobre. Contactez [email protected].

Married At First Sight d’E4 est une émission de rencontres toujours brillante.

La série qui voit les couples se rencontrer pour la première fois à l’autel a enregistré lundi un pic d’audience de 1,7 million et une moyenne de 1 million, ce qui est énorme pour la chaîne.

La série est diffusée du lundi au jeudi à 21h.

SIOBHANTÉMOIN THHRILLER

Siobhan Finneran de HAPPY Valley rejoindra Katherine Kelly dans le nouveau thriller ITV Protection, je peux le révéler en exclusivité.

L’émission, tournée à Liverpool, se penche sur le monde obscur de la protection des témoins et sur ce qui se passe lorsque le système tombe en panne.

Il provient de la société de production New Pictures, qui a produit The Long Shadow, actuellement diffusé sur ITV1 et ITVX, avec également Katherine.

Le film en six parties tourne autour de l’inspecteur-détective Liz Nyles, joué par Siobhan.

Il est basé sur une idée d’un spécialiste de la protection des témoins qui a servi dans la Met Police pendant 30 ans.

Durant son séjour sur le terrain, il s’est occupé d’un certain nombre d’affaires et d’informateurs très médiatisés, notamment des criminels de guerre, des terroristes et une multitude de criminels.

La protection sera diffusée sur ITV1 et ITVX suivant année.