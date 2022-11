Danny Dyer photographié sur le tournage du thriller d’action de Channel 5 Heat en Australie quelques jours après le tournage des dernières scènes à EastEnders

La star d’EASTENDERS, Danny Dyer, vient à peine de quitter Albert Square, mais il ressent déjà la HEAT.

Danny, 45 ans, qui a filmé ses dernières scènes en tant qu’adorable Mick Carter fin octobre, s’est envolé pour Melbourne, en Australie, la semaine dernière, pour diriger le casting du thriller d’action de Channel 5.

The Sun on Sunday peut révéler qu’il joue un personnage appelé Steve qui s’embête un peu en profitant de vacances en famille dans la brousse australienne, avec des conséquences mortelles.

Et comme le montrent nos photos exclusives, ce ne sont pas tout à fait les joyeuses vacances d’été auxquelles Steve et sa femme Sarah, jouée par l’actrice Pia Miranda, s’attendaient.

Une source télévisée a déclaré: “Danny passe un bon moment à tourner en Australie. Il ne pouvait vraiment pas s’éloigner beaucoup plus de Walford.

“Les acteurs et l’équipe ont passé le vendredi à tourner à Plenty Gorge, dans la banlieue de Melbourne. C’était leur première journée sur place et Danny a démarré sur les chapeaux de roue.

EN SAVOIR PLUS SUR DANNY DYER G’DYER Le premier rôle post-EastEnders de Danny Dyer révélé et c’est à un million de kilomètres de Walford CLOCHES EN MOI Danny Dyer sort en fanfare – chez les soldats – dans les scènes d’EastEnders

«Il a une grande présence sur le plateau et tout le monde est très excité. Il y a encore tellement de choses à filmer avec plein de cascades. Steve et sa femme Sarah sont en vacances dans une cabane isolée avec leurs amis de longue date et il y a beaucoup de drame entre les deux couples.

“Tout se déroule dans le contexte de la saison imminente des feux de brousse en Australie et tout le monde ne s’en sortira pas vivant.”

La série en quatre parties devrait être diffusée à la fin de l’année prochaine et met également en vedette l’ancienne actrice de Neighbours Olympia Valance, 29 ans, en tant que sergent de police sexy amené à enquêter lorsque les choses tournent horriblement mal.

Prenant la parole avant de s’envoler pour l’Australie, Danny a déclaré : « J’ai hâte de découvrir ce magnifique travail en Australie. J’ai toujours été intrigué à l’idée d’y travailler. C’est mon premier concert depuis EastEnders. Heat a un script puissant et sombre et une équipe et une distribution australiennes solides.





Danny a révélé en janvier qu’il quittait EastEnders après une décennie à jouer le propriétaire de Queen Vic, Mick.

Sa sortie dramatique, qui verra Mick se jeter d’une falaise, se jouera à Noël et au Nouvel An.