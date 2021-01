Danny Dyer déclenche une nouvelle querelle avec Olly Murs alors qu’il qualifie sa musique de «  vraiment merde  »

Il y a six ans, Danny Dyer a commencé à faire du pop chez le chanteur Olly Murs – et il y est à nouveau.

La star d’EastEnders, 43 ans, a jeté un coup d’œil au hitmaker Troublemaker âgé de 36 ans sur le récent épisode de Sorted With The Dyers, son et sa fille Dani Dyer.

L’acteur Danny a semblé raviver sa querelle avec le garçon d’Essex Olly lorsqu’il a interrogé sa fille enceinte sur ses projets d’accouchement et lui a demandé si elle avait une liste de lecture musicale compilée.

Danny a ensuite doublé la musique d’Olly comme « vraiment s ** t ».

Il lui a demandé: «Avez-vous une playlist? Et si vous écoutiez de la musique vraiment merdique et que cela pourrait vous aider?







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



«Vous dites que vous commencez avec Olly Murs?»

L’ancienne personnalité de Love Island, Dani, qui doit bientôt accueillir son premier bébé avec son petit ami Sammy Kimmence, a répondu: « Oh non, je ne veux rien de tel. »

En mars 2015, Danny a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de la star de X Factor Olly lorsqu’il a empêché l’hôte Greg James de jouer l’un de ses morceaux lors d’une interview.

Il s’est exclamé: «Devez-vous jouer Olly Murs? Tu ne peux pas jouer autre chose? Il suffit de retirer une mélodie?







(Image: ITV)



Cela vient après que la future maman Dani ait admis qu’elle avait peur en pensant à accoucher.

Prenant à son histoire Instagram, Dani a été franc avec ses abonnés avant sa date d’accouchement.

«Honnêtement, j’ai tellement peur maintenant d’accoucher», dit-elle.

«Sachant que dans un mois il y aura un bébé ici, j’espère que si je ne suis pas en retard et tout ça, j’ai juste vraiment peur et je veux des conseils maintenant.









Dani a admis qu’elle était décontractée quand il s’agissait de penser à accoucher, mais à mesure que le grand jour se rapproche de plus en plus, elle a plus de mal à être aussi détendue.

« J’ai été cette personne qui disait: ‘Ouais, je vais bien et peu importe … accoucher est facile!’ et maintenant je suis assise ici comme oh mon Dieu », dit-elle.

« Tous les conseils seraient super! »

Dani a stupéfié les fans avec son annonce de grossesse en juillet lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle et Sammy accueilleraient leur premier enfant en janvier 2021.