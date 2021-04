Danny Dyer des EASTENDERS a construit un igloo de 5000 £ dans son jardin arrière pour profiter des genoux avec des copains.

La star de 43 ans a trouvé un moyen de socialiser dans la chaleur de la maison tout en suivant les règles du gouvernement sur les coronavirus, qui incluent uniquement le mélange avec d’autres ménages dans les espaces extérieurs.

7 Danny a fièrement montré son igloo dans le nouveau vlog de son ami James Buckley

L’acteur a fièrement montré sa création dans le dernier vlog de son ami James Buckley, avec l’ex-star d’Inbetweeners et sa femme Clair rendant visite à la famille Dyer.

Dans la vidéo, Danny rayonne: « C’est donc un dôme que j’ai construit de mes propres mains; en bois, tout est beau. »

La création étonnante a l’air confortable et pratique, avec le père dévoué décorant l’espace avec des ballons qui ont promu la nouvelle gamme de poussettes de sa fille Dani.

Il a branché effrontément la collection dans le vlog, après que lui et sa femme Jo se soient chamaillés hilarement à propos de ses pets.

7 Lui et sa femme Jo se sont disputés sur les pets de la star

7 James est devenu célèbre dans The Inbetweeners

7 Le groupe a passé une soirée bien arrosée ensemble

Le miroir rapportent que le dôme a coûté 5 000 £ à Danny au total, avec une source ajoutant: «Danny en est clairement très fier et il offre une excellente solution sûre aux boissons socialement éloignées dans le jardin.

Le groupe applaudit la caméra alors qu’ils dégustent des cocktails ensemble, avec un tourne-disque en arrière-plan jouant de la musique d’ambiance.

Alors que la nuit devenait plus sombre, des lumières disco multicolores ont commencé à clignoter – avec le quatuor vu rentrer dans le dîner.

7 Danny a fièrement rempli le dôme de matériel promotionnel pour la nouvelle gamme de poussettes de sa fille Dani

7 La femme de James, Clair, a admis qu’elle était ivre

7 Jo et Danny étaient les deux derniers debout

Clair a rapidement admis qu’elle se sentait assez ivre, avec Jo et Danny prenant le contrôle de la vidéo à la fin de la nuit – taquinant que c’était leur émission maintenant.

Danny et James, 33 ans, sont des amis proches depuis des années, l’acteur de comédie et Clair assistant même au mariage de Danny et Jo en 2017.

Un an plus tôt, James a sauté à la défense de son copain alors qu’il entrait dans la fameuse querelle de Danny avec Mark Wright – appelant l’ancien favori de Towie « un Cockney Kermit la grenouille » dans une fouille sauvage à l’époque.