Danny Dyer claque Je suis une célébrité dans une diatribe furieuse alors qu’il révèle des plans de chirurgie pour un problème médical inhabituel

DANNY Dyer a claqué Je suis une célébrité et a insisté sur le fait qu’il ne participerait jamais à l’émission de téléréalité.

L’acteur de 45 ans a longtemps été l’une des principales cibles de I’m a Celeb – mais il semble qu’il ne soit pas aussi enthousiaste à l’idée.

L’ancienne star d’EastEnders, Danny, a déclaré: « Pourquoi diable irais-je m’asseoir dans cette émission f ****** en train de manger c **** et b ******* pendant que Ant et Dec est en train de se blottir contre moi derrière son putain de petit bureau ? »

S’exprimant sur le podcast de Kathy Burke Où il y a une volonté, il y a un réveil, il a poursuivi: «J’ai beaucoup de pâte Kath.

« J’ai un profil. Je n’ai pas vraiment envie d’être plus célèbre. Je pense que la plupart des gens qui y vont ont de toute évidence une facture fiscale dingue parce que ça arrive au bon moment.

« Ou ils veulent être plus célèbres pour que je puisse comprendre que certaines personnes le font, mais pour moi, f *** ça. »

Danny a également parlé de ses projets de chirurgie pour corriger un problème médical inhabituel avec ses testicules.

Lorsque Kathy lui a demandé dans quoi il voudrait être enterré, Danny a dit qu’il voudrait être nu avec « mon gros b****** qui traîne ».

Il a ajouté: « Je l’aurais peut-être fait à ce moment-là parce que j’ai besoin de le vider à un moment donné.

« Cela s’appelle une hydro-cellule et j’ai déjà eu un ultra scan dans la journée, et ça m’inquiète, c’est un putain de gros b******.

« Vous êtes né avec. Alors, quand j’ai commencé la puberté, mon b******* a commencé à grossir. Je suis allé faire une échographie, ce qui était bizarre, et ils ont dit que c’était évidemment de la chirurgie esthétique si vous voulez le faire.

L’incroyable diatribe I’m a Celeb de Danny survient après que The Sun a révélé qu’il était en tête de liste des candidats de rêve pour l’émission l’année dernière.

Une source de l’émission a déclaré: « Les producteurs pensent que Danny serait génial dans la série et est leur cible numéro un. »

