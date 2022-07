Danny Drinkwater sur son cauchemar à Chelsea : « J’ai gâché certaines de mes meilleures années » | Nouvelles du football

Danny Drinkwater se dit soulagé que son cauchemar à Chelsea soit enfin terminé après avoir admis qu’il a gâché une partie de ce qui aurait pu être ses meilleures années en tant que footballeur.

Le joueur de 32 ans, qui était une figure clé de l’équipe championne de Leicester City lors de la saison 2015/16, a déménagé à Chelsea en 2017 pour 35 millions de livres sterling, signant un contrat de cinq ans à Stamford Bridge.

Cependant, cette décision n’a pas fonctionné pour Drinkwater, qui a été laissé sur la touche pendant une grande partie de son temps à Chelsea et a vu sa carrière stagner, ne faisant que 23 apparitions pour le club, marquant un seul but.

Ces difficultés sont maintenant terminées pour Drinkwater, qui a été libéré par Chelsea cet été, et s’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvellesl’ancien international anglais est simplement ravi de pouvoir maintenant regarder vers l’avenir alors qu’il cherche à remettre sa carrière sur les rails.

“Je suis soulagé, car il est clair que ce n’était pas une situation qui était bonne pour moi ou pour le club”, a répondu Drinkwater, interrogé sur son départ de Chelsea.

“Je suis en colère à cause de la façon dont ça s’est passé et de la façon dont j’ai été traité – pas amer cependant, et si. C’était long à venir.”

Je ne peux pas blâmer le club. Et jusqu’à un certain point, je ne peux même pas m’en vouloir. J’aurais pu faire plus, mais il y a beaucoup de si. Je ne pense pas que ce soit la faute de personne.

Drinkwater et Sarri s’affrontent le jour de la date limite

La période tumultueuse de Drinkwater à Stamford Bridge a peut-être été mieux caractérisée par un échange avec le patron de Chelsea, Maurizio Sarri, à la 11e heure du mercato d’été 2018.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur par intérim et directeur adjoint, Gianfranco Zola, Sarri a dit sans ménagement au milieu de terrain qu’il ne faisait pas partie de ses plans, laissant à Drinkwater une heure pour trouver un nouveau club.

“Il est arrivé à la dernière heure du mercato et [I] a été attiré dans le bureau, pas du tout prévu », explique Drinkwater. «« Ne pensez pas que vous allez être dans nos plans ». C’est Sarri, traduit par Gianfranco. Et j’étais comme ‘quoi?’

“Sarri et moi nous sommes entendus comme une maison en feu en dehors du terrain. Sur le terrain, nous étions comme de la craie et du fromage. J’étais comme – ‘pourquoi tu me le dis maintenant ? Une heure avant que la fenêtre ne se ferme ? J’ai besoin de temps’. Il a répondu: “Non, non, nous avons des clubs à l’étranger que vous pouvez regarder…”

“Ma réaction a été -” Non, j’ai mon jeune fils. Il est ma priorité “. J’ai donc décidé de rester jusqu’en janvier.”

Image:

Drinkwater était un membre clé de l’équipe championne de Leicester en 2016





Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression d’avoir gâché les cinq meilleures années de sa carrière, Drinkwater a ajouté: “Ouais, c’est comme” qu’as-tu jeté ces cinq années?

“Si vous étiez resté à Leicester, si vous ne vous étiez pas blessé et si le club vous traitait différemment. Ce sont tous des si. C’est frustrant, à 100%. Ne pensez pas que je ne brûle toujours pas de savoir comment c’est Je continue à me donner des coups de pied pour ça. Mais d’un autre côté, est-ce que je vais continuer à me donner des coups de pied, parce que je ne peux pas le changer.

“Puis-je m’aider à aller de l’avant? C’est pourquoi j’ai été prêté, pourquoi je suis allé à Aston Villa et Burnley en prêt, ce qui n’a pas fonctionné, et aller en Turquie à l’âge de 30 ans – je n’aurais jamais pensé que je ferais ça . C’est aussi la raison pour laquelle j’ai abandonné le championnat. J’ai essayé de faire les bonnes choses. Comme j’ai essayé de les faire, quelque chose a mal tourné.

“J’étais perdu” – Drinkwater sur les problèmes de santé mentale

Dans ce qui a été une période difficile pour Drinkwater à Chelsea, le milieu de terrain a admis qu’il avait des problèmes de santé mentale, en particulier lorsque des accusations de vie facile et qu’il était heureux de ne pas jouer ont été lancées.

Était-il heureux de « vivre sa vie » ? Quelle était la réalité ? Avec ses problèmes sur le terrain couplés à un certain nombre de problèmes en dehors, Drinkwater a révélé qu’il était perdu.

“Ce n’est pas vrai,” dit-il. “‘Vivre la vie’ dure environ deux semaines. Vous réalisez que vous n’êtes pas impliqué dans les jeux, seulement à l’entraînement, pour que je puisse sortir avec les gars, je suis célibataire, c’est génial, je peux faire tout ça. J’étais j’adore ça, mais en arrière-plan, il y a toujours des choses qui brûlent.

Image:

Drinkwater joue pour Chelsea





“Et en tant que personne, si vous n’êtes pas assez ouvert pour parler aux bonnes personnes, cela vous ronge. Je ne l’ai appris que plus tard dans la ligne. J’étais toujours comme ‘Je suis un grand type fort , je peux m’en occuper’.

“J’étais [suffering with mental health issues in 2019]. Nan est décédé, grand-père est décédé, papa a reçu un diagnostic de leucémie, j’ai perdu mon chien et je conduisais en état d’ébriété, ce qui n’est tout simplement pas moi. J’ai fait une grosse erreur. Je me battais aussi pour mon fils, ce qui continuait constamment et faisait des ravages.

“Je pense que quand quelqu’un a trop à jongler, ça peut vous frapper. Et ça m’a frappé. Et j’étais comme ‘wow’, est-ce que c’est arrivé à ça? Et j’étais perdu.”

Il a ajouté: “Quand le football va bien, tout le reste semble plus facile à gérer, mais quand ça ne va pas si bien, tout semble si lourd. Je pense vraiment que c’est le plus bas que j’ai été.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu de l’aide, il a répondu: “Je ne pensais pas que j’étais déprimé, mais j’ai vu le psychologue du sport et si je ne l’avais pas fait, je pense vraiment que ça aurait pu se passer comme ça parce que je me battais juste et me battais , et ça n’aidait personne.”

L’eau potable tournée vers l’avenir

Image:

Drinkwater a passé du temps à Reading





Malgré les problèmes rencontrés par Drinkwater après son départ de Chelsea, il peut maintenant commencer à se tourner vers l’avenir.

Le milieu de terrain a passé la saison dernière dans le championnat Sky Bet avec Reading où il a disputé 32 matchs, et c’est une période de prêt qui a aidé Drinkwater à retrouver sa confiance et à recommencer à profiter de son football.

“J’ai rejoint Reading, et je m’attendais à voler après huit matchs, mais après 20 matchs, j’étais comme – que se passe-t-il ici? Je ne me sentais toujours pas en forme et je n’arrivais pas à avoir ma netteté. J’avais l’impression d’être ça ne profite pas vraiment à l’équipe… et je me disais ‘Wow, est-ce que c’est parti ? Qu’est-ce qui s’est passé ?’.

“Ensuite, vous retrouvez un sentiment. La dernière partie de la saison dernière, c’était bien. Un nouveau gaffer est arrivé, et c’était bien. Il m’a aidé, et j’ai senti que j’aidais l’équipe. C’est probablement la première fois que je ‘ J’ai aimé le football pendant des années.”

Et la saison prochaine ? Où Drinkwater jouera-t-il son football ?

“Il y a quelques offres qui circulent”, a-t-il déclaré. “C’est une période bizarre pour le football, surtout quand tu es libre sur le marché.

“Cette dernière saison m’a énormément aidé, en obtenant tous ces matchs à mon actif, et j’espère que la seconde moitié de la saison a montré que j’avais toujours la capacité et la soif de me dépasser.

“Il y a des options, c’est juste une question de décision. J’aime gagner, donc c’est une chose difficile à abandonner à cet âge.”