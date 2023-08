Danny DeVito ne veut pas du statut d’homme phare d’Hollywood de Brad Pitt : « Nous avons tous notre place »

L’acteur Danny DeVito est à l’aise avec ses 4 pieds et 10 pouces de lui-même, admettant qu’après des décennies dans l’industrie du divertissement, il a accepté de ne pas être un « homme de premier plan ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux de ne jamais avoir atteint le niveau d’acclamation de Brad Pitt, DeVito a répliqué avec sa propre résolution: « Je ne célèbre pas le fait que je ne suis pas Clark Gable. Je célèbre que je suis qui je suis. «

« Je suis un grand fan de Brad [Pitt] et Humphrey Bogart et [Jack] Nicholson et Léonard [DiCaprio]. Le peintre, pas l’acteur. Je plaisante », a-t-il plaisanté à Parade.

« Vous savez, nous avons tous une place. J’imaginais que ma place serait plus proche de Peter Lorre ou d’Edward G. Robinson ou même de WC Fields », a-t-il déclaré à propos des célèbres acteurs des XIXe et XXe siècles.

DeVito, qui est devenu célèbre en tant que Louie De Palma dans l’émission télévisée « Taxi », a eu une illustre carrière à Hollywood.

En vedette dans des films tels que « Matilda », « The Rainmaker » et « Throw Momma from the Train », DeVito sait qu’il y a plus à accomplir en tant qu’artiste.

« Lucie [DeVito] et je vais faire une nouvelle pièce ensemble à Broadway intitulée « I Need That ». Les répétitions commencent en septembre. Nous développons des films et de la télévision avec ma société de production [Jersey Films]. Jacques [DeVito] et Lucy dirigent essentiellement l’entreprise », a-t-il déclaré à propos de deux de ses trois enfants qu’il partage avec Rhea Perlman.

« Une nouvelle saison de [« It’s Always Sunny in Philadelphia »] vient de commencer, et c’est hors des charts! J’adore tout mettre en œuvre pour cela. J’adore sortir nue des canapés et perdre la mémoire et tomber des immeubles et aller aux toilettes. Comme, ‘Allez, c’est tout ce que tu as?’ Et on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. »

DeVito et son ex-épouse, Perlman, dont il s’est séparé il y a dix ans, ont également une autre fille, Grace. Après 30 ans de mariage, le célèbre couple a partagé qu’ils s’étaient séparés en 2012, bien que leur relation soit restée compliquée. Ils n’ont pas officiellement divorcé.

En parlant de Perlman, DeVito a déclaré qu’ils étaient « épais comme des voleurs ».

« Nous sommes très proches et nous nous voyons quelques fois par semaine et dînons et déjeunons. Nous venons de devenir grands-parents, alors maintenant nous sommes insupportables. Si je ne faisais pas ça maintenant, je regarderais des photos de ma petite-fille, Sinclair », a-t-il plaisanté.