Danny de Love Island s’excuse d’avoir utilisé le n-word sur Instagram et insiste sur le fait que « je ne suis pas raciste »

La nouvelle bombe de LOVE Island, Danny Bibby, s’est excusée après s’être mêlée à une course.

Le plombier de 25 ans avait utilisé le n-mot dans une publication historique sur les réseaux sociaux.

4 Danny Bibby de Love Island s’est excusé d’avoir utilisé le n-mot Crédit : Érotème

Dans une déclaration ce soir, il a déclaré: « Je voudrais prendre le temps de m’excuser auprès de toute personne qui aurait pu s’offusquer de ma remarque inappropriée. Je n’ai jamais voulu dire quoi que ce soit de malveillant par ce commentaire.

« Je ne suis pas une personne raciste et c’est un langage inacceptable et ignorant. Je ne voulais pas offenser et j’ai l’impression d’avoir vraiment appris de mes erreurs et je n’utiliserai plus jamais ce mot. Je suis une personne gentille et aimante et j’espère que vous pourrez le voir dans le spectacle. »

Les fans avaient demandé que Danny soit retiré de la villa depuis qu’il avait repéré l’insulte offensante dans un commentaire qu’il avait fait sur Instagram en 2019.

Plus tôt dans la journée, le père de Danny s’est excusé pour le message n-word de son fils et a insisté sur le fait qu' »il n’est pas raciste mais c’était une erreur ».

Ricky a défendu son fils, insistant sur le fait qu’il « n’a pas d’os raciste dans son corps ».

Ricky a déclaré: « Danny n’a pas d’os raciste dans son corps et il n’y avait aucune intention raciste à ce poste.

« Bien que cela n’ait pas été fait avec malveillance, c’était une erreur. Je m’excuse absolument en son nom pour l’offense que cette formulation a pu causer. Cela n’aurait jamais été son intention. »

Il a également montré son soutien dans les commentaires d’Instagram de Danny, en écrivant: « Papa t’aime fils xxx smash it💥💥💥 »

Cela survient alors que des fans aux yeux d’aigle ont parcouru son Instagram et ont trouvé le commentaire.

Sur une photo de Danny posant dans une chemise à motifs de feuilles audacieuses pendant ses vacances, un ami a commenté : « Champ » et un emoji coup de poing.

Danny a répondu: « Mon n**** ».

L’échange a eu lieu il y a 85 semaines en novembre 2019, alors qu’il avait 23 ans.

Repérant l’utilisation de l’insulte offensante, un fan de Love Island a ajouté hier soir: « Je retirerais ça ».

Celui qui gère le compte de Danny l’a fait rapidement – en supprimant d’abord le commentaire, avant de supprimer complètement le message.

Cependant, une image similaire que le nouvel Islander avait publiée reste en direct et a été inondée de commentaires de téléspectateurs horrifiés de Love Island.

L’un d’eux a écrit: « Racist check » aux côtés d’un emoji malade, tandis que de nombreux autres ont tagué le compte officiel de l’émission sur les réseaux sociaux et ont supplié les producteurs de chasser Danny.

Les fans se sont également tournés vers Twitter pour demander le retrait de Danny – certains révélant même qu’ils s’étaient plaints à l’Ofcom de l’insulte.

Un autre a ajouté: « Désolé mais le nouveau garçon Danny est raciste et ils font en sorte que notre reine KAZ RENCONTRE AVEC HIMMMMM ???? Désolé mais jetez l’équipe de casting et les réalisateurs à la poubelle. »

Un troisième a partagé une capture d’écran de leur confirmation de l’Ofcom, ajoutant: « Nous exigeons que l’insulaire raciste Danny soit immédiatement retiré de l’émission. »

Un autre était d’accord: « Est-ce que quelqu’un a le lien Ofcom? Je signale Danny rapidement ».

Danny est sur le point d’entrer dans la célèbre villa dans l’émission de ce soir, l’épisode d’hier se terminant alors que le célibataire Kaz a reçu un SMS pour lui dire qu’elle avait été choisie pour un rendez-vous avec le beau mec tatoué.