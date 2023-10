Danny Care « voit des avantages » aux contrats hybrides avec l’Angleterre et la Premiership Rugby à l’avenir | Actualités du rugby à XV

Le demi de mêlée anglais Danny Care dit qu’il peut voir les avantages des contrats hybrides à l’avenir

Danny Care estime que les contrats hybrides seraient bénéfiques au rugby anglais s’ils réussissaient à conserver les meilleurs joueurs du pays dans une Gallagher Premiership financièrement viable.

La Rugby Football Union et Premiership Rugby sont à un stade avancé de négociations pour introduire un arrangement qui donnerait à l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, un plus grand contrôle sur 20 membres de son équipe.

En plus de permettre à Borthwick d’avoir son mot à dire sur la manière dont un joueur est géré et conditionné lorsqu’il est en poste en Premiership, la forme édulcorée des contrats centraux aiderait les clubs à conserver leurs internationaux anglais face aux salaires plus élevés proposés à l’étranger.

Étendre ainsi l’influence de Twickenham constituerait un ajustement significatif dans la façon dont le partenariat club-pays fonctionne depuis l’introduction du professionnalisme en 1995 – et Care peut en voir les avantages.

« Y en a-t-il un de disponible pour moi ? Je ne suis pas sûr d’en voir un ! » a déclaré le demi de mêlée Care, 36 ans, depuis le camp d’entraînement de l’Angleterre pour la Coupe du monde au Touquet.

« Nous voulons voir des joueurs anglais jouer en Angleterre, j’ai tout à fait raison de le dire.

Care a déclaré que les contrats hybrides pourraient « aider les clubs à être plus durables » et « garder les meilleurs joueurs anglais en Angleterre »

« L’Angleterre a besoin d’avoir ses meilleurs joueurs en Angleterre et s’il existe des moyens de le faire, qui pourraient aider le jeu du club et aider les clubs à être plus durables, alors je pense que les joueurs seraient d’accord avec cela. J’espère que cela pourra être trié. »

Borthwick est le moteur du projet d’établissement de contrats hybrides alors qu’il cherche à relancer la fortune de l’Angleterre.

Care insiste sur le fait que les éléments du plan qui feraient partie du nouvel accord de jeu professionnel, tels que les programmes de conditionnement physique et le développement des joueurs, ont commencé peu après le remplacement d’Eddie Jones en décembre.

« Steve et les entraîneurs le font déjà en coulisses et ils le font depuis que Steve a pris le poste », a déclaré Care.

« S’il y avait plus de structure, cela pourrait aider tout le monde, mais je sais que Steve travaille dur en coulisses pour s’assurer que les clubs sont alignés et font le meilleur pour les joueurs. Les roues sont déjà en mouvement pour cela. »

Cette décision pourrait permettre à l’entraîneur-chef Steve Borthwick d’avoir davantage son mot à dire sur des aspects de la carrière de chaque joueur tels que le conditionnement physique, le temps de jeu et la position.

La crise financière qui frappe le football anglais a entraîné la faillite des Wasps, Worcester et London Irish au sein des Jersey Reds, détenteurs du titre de Premiership et de Championship, qui se sont effondrés dans le niveau inférieur.

Bien que catastrophique pour toutes les personnes directement concernées, cette situation a également offert l’opportunité à l’élite de se restructurer de manière à apporter certains avantages.

« Avec la réduction des matchs de club à 10 équipes, il y aura automatiquement moins de matchs pour les gars », a déclaré Care.

« J’ai toujours poussé et défendu que les matchs de Premiership ne soient pas joués pendant la fenêtre des Six Nations. Les fans, les clubs et tout le monde le veulent.

La RFU et Premiership Rugby seraient en discussion sur un changement dans la façon dont les joueurs sont gérés.

« Vous voulez que vos meilleurs joueurs jouent et les clubs veulent avoir leurs meilleurs joueurs disponibles, ce qui contribue à tout en termes de revenus TV et de supporters venant au stade.

« Les fans veulent voir Owen Farrell jouer pour les Saracens autant de fois que possible. S’il existe des moyens et des structures pour le faire, alors je suis tout à fait pour eux.

« J’ai dit à plusieurs reprises qu’il y avait des gens beaucoup plus intelligents et plus intelligents que moi qui, je l’espère, travaillent sur ces décisions. J’espère qu’ils feront les choses correctement et que le jeu en Angleterre pourra prospérer. »