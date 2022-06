Danny Care: l’Angleterre rappelle le demi de mêlée pour le choc des Barbarians après quatre ans d’absence | Actualités du rugby à XV

Danny Care des Harlequins a été rappelé dans l’équipe d’Angleterre

Danny Care a été rappelé dans l’équipe d’Angleterre d’Eddie Jones pour la première fois en près de quatre ans.

Le demi de mêlée de 35 ans, qui a remporté la dernière de ses 84 sélections contre le Japon en novembre 2018, fait partie de l’équipe de 36 joueurs de Jones pour le match de dimanche contre les Barbarians à Twickenham.

Le match sera un élément clé de la préparation de Jones pour sa prochaine tournée en Australie, en direct sur Sports du ciel.

L’Angleterre jouera trois Tests contre les Wallabies à Perth (2 juillet), Brisbane (9 juillet) et Sydney (16 juillet).

Care devait faire partie de l’équipe des Barbarians avant que Jones ne fasse appel à lui après une excellente campagne avec les Harlequins qui l’a vu nommé sur la liste restreinte de cinq hommes pour le joueur de la saison en Premiership de cette année.

Les joueurs des finalistes de Gallagher Premiership Saracens et Leicester sont absents – ils sont en action à Twickenham samedi – mais sinon Jones a choisi la meilleure équipe disponible, y compris Courtney Lawes et Marcus Smith.

« C’est une équipe forte et diversifiée », a déclaré Jones. « Il y a beaucoup de jeunes joueurs passionnants et quelques joueurs expérimentés qui ont une autre opportunité de briller.

« Tout le monde aura la chance de faire valoir son point de vue pour faire partie de l’équipe de la tournée australienne pendant que nous nous préparons pour les Barbarians. »

L’équipe d’Angleterre affrontera les Barbarians

Attaquants : Jamie Blamire (Newcastle Falcons, 6 sélections), Callum Chick (Newcastle Falcons, 2 sélections), Will Collier (Harlequins, 2 sélections), Tom Curry (Sale Sharks, 40 sélections), Trevor Davison (Newcastle Falcons, 2 sélections), Alex Dombrandt (Harlequins, 9 sélections), Charlie Ewels (Bath Rugby, 30 sélections), Will Goodrick-Clarke (London Irish, non sélectionné), Jonny Hill (Exeter Chiefs, 12 sélections), Ted Hill (Worcester Warriors, 2 sélections), Sam Jeffries (Bristol Bears, non plafonné), Courtney Lawes (Northampton Saints, 93 sélections), Lewis Ludlam (Northampton Saints, 11 sélections), Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections), Patrick Schickerling (Exeter Chiefs, non plafonné), Jack Singleton ( Gloucester Rugby, 3 sélections), Will Stuart (Bath Rugby, 20 sélections), Sam Underhill (Bath Rugby, 28 sélections), Jack Walker (Harlequins, non sélectionné), Jack Willis (Wasps, 3 sélections)

Dos : Henry Arundell (London Irish, non plafonné), Mark Atkinson (Gloucester Rugby, 1 sélection), Orlando Bailey (Bath Rugby, non plafonné), Danny Care (Harlequins, 84 sélections), Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 11 sélections), Fraser Dingwall ( Northampton Saints, non plafonné), Tommy Freeman (Northampton Saints, non plafonné), Ollie Hassell-Collins (London Irish, non plafonné), Will Joseph (London Irish, non plafonné), Joe Marchant (Harlequins, 12 sélections), Jonny May (Gloucester Rugby, 69 sélections),

Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection), Jack Nowell (Exeter Chiefs, 39 sélections), Adam Radwan (Newcastle Falcons, 2 sélections), Harry Randall (Bristol Bears, 6 sélections), Marcus Smith (Harlequins, 10 sélections)

Regardez toutes les tournées de cet été dans l’hémisphère sud impliquant l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande en direct sur Sky Sports.