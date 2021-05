DANNY Boy est le nouveau long métrage dramatique de la BBC qui raconte l’histoire de l’épreuve d’un héros après étant accusé à tort de crimes de guerre.

L’histoire déchirante raconte les événements de l’une des plus grandes enquêtes publiques jamais menées en Grande-Bretagne.

Danny Boy raconte la véritable histoire de Brian Wood

Danny Boy de BBC Two est-il basé sur une histoire vraie?

Oui! Danny Boy raconte l’histoire vraie de Brian Wood, un soldat faussement accusé de meurtre après avoir risqué sa vie en Irak.

L’ancien sergent de couleur est un vrai soldat qui a servi dans l’une des batailles les plus féroces de la guerre en Irak, la bataille de Danny Boy en 2004.

Mais neuf ans plus tard, il s’est retrouvé impliqué dans l’une des plus grandes enquêtes publiques jamais menées par la Grande-Bretagne, l’enquête Al-Sweady de 2009, qui accusait les soldats d’avoir tué et maltraité des civils.

Anthony Boyle joue le rôle principal dans un récit déchirant de l’histoire du soldat Brian Wood.

Brian Wood est un vrai soldat qui a servi dans l'une des batailles les plus féroces de la guerre en Irak

De quoi parle Danny Boy?

Wood a reçu la Croix militaire pour bravoure alors qu’il servait en Irak, dans la sanglante bataille de Danny Boy.

Le 14 mai 2004, des membres du Prince of Wales Regiment ont tenté de sauver une patrouille d’Argyll et des Sutherland Highlanders qui avait été prise en embuscade par une centaine d’insurgés irakiens.

La bataille qui a suivi a eu lieu près du checkpoint britannique appelé Danny Boy, d’où le nom sous lequel il se souvient maintenant.

Aucune troupe britannique n’est morte dans la bataille, mais 28 combattants ennemis ont été tués.

Une équipe d'avocats des droits humains a affirmé que Brian faisait partie d'un groupe de soldats britanniques qui avaient commis une atrocité

Mais cinq ans après la bataille, une équipe d’avocats des droits de l’homme dirigée par Phil Shiner, interprété dans l’émission par Toby Jones, a affirmé que Brian faisait partie d’un groupe de soldats britanniques qui avaient commis une atrocité.

Shiner avait précédemment amené le gouvernement britannique à rendre compte du meurtre honteux du civil irakien Baha Mousa par les troupes britanniques en 2003.

Mais il a supposé que des abus similaires avaient eu lieu chez Danny Boy.

Le cabinet de Shiner, Public Interest Lawyers, a affirmé que le régiment de Brian avait capturé 20 hommes et exécuté la plupart d’entre eux – ainsi que maltraité ceux qu’ils permettaient de vivre.

La BBC est un récit déchirant de l'épreuve de Brian

Ils ont accusé les soldats d’essayer de dissimuler les meurtres.

L’enquête impliquait un interrogatoire lourd et traumatisant de Brian et d’autres membres du Prince of Wales Regiment.

Mais ils ont finalement été absous quand un témoignage a été découvert confirmant que les hommes étaient des insurgés et non des agriculteurs innocents.





Comment puis-je regarder Danny Boy sur BBC Two?

Danny Boy est un drame unique de la BBC.

Il sera diffusé le mercredi 12 mai à 21h sur BBC Two.

Le drame dure 90 minutes.