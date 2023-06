Danny Bonaduce « va bien » alors qu’il se remet d’une opération au cerveau après avoir reçu un diagnostic d’hydrocéphalie cette année.

Sa femme, Amy, a tweeté que l’ancienne star de « Partridge Family » avait « présenté des symptômes dont l’un était des problèmes d’équilibre, causant des difficultés à marcher ».

Elle a écrit : « Il a reçu un diagnostic d’hydrocéphalie et a subi une intervention chirurgicale pour le corriger. Cela ne fait que 3 semaines – sa marche va mieux, il est de retour et il va bien. »

L’hydrocéphalie est un trouble neurologique qui entraîne une accumulation de liquide dans le cerveau et peut imiter les symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Plus tôt ce mois-ci, Danny et Amy ont partagé avec les fans que son opération « s’est déroulée comme prévu ».

Il a partagé son propre tweet pour rassurer ses followers : « J’ai vécu. »

Le 16 juin, Amy a partagé une photo de Danny « dehors » dans un restaurant.

Bonaduce a révélé l’année dernière qu’il luttait contre une maladie mystérieuse qui affectait sa parole et sa mobilité. Il a finalement reçu un diagnostic probable et a été réservé pour une intervention chirurgicale en juin.

« La journée a été longue, mais je voulais juste vous faire savoir que l’opération de Danny s’est déroulée comme prévu et qu’il va bien », a expliqué Amy à l’époque.

Les représentants de Bonaduce n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Le problème de santé de Bonaduce a commencé l’année dernière. L’animateur de radio de longue date basé à Seattle a pris un congé médical pour découvrir ce qui n’allait pas avec son corps après que sa femme eut remarqué que son discours était retardé.

« Je ne pouvais pas marcher du tout », a déclaré Bonaduce à « Good Morning America » ​​en juin 2022. « Je ne pouvais rien faire de tel. Elle avait l’air vraiment nerveuse. Et elle a dit: » Tu ne dis pas de mots, toi » Je ne parle pas anglais », ce qui est bien sûr absurde pour moi. »

Il a ajouté à l’époque : « Je n’arrivais pas à garder l’équilibre. J’étais vraiment mal articulé. J’avais peur de tout. J’avais peur de mes escaliers pour l’amour de Dieu – j’espérais un diagnostic mais je n’en ai pas eu. »

Les patients atteints d’hydrocéphalie à pression normale (NPH) – estimés à près d’un million aux États-Unis – présentent des symptômes de troubles de la marche, d’incontinence urinaire et de démence.

Ces patients sont souvent mal diagnostiqués avec la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, la démence vasculaire ou même le vieillissement normal en raison de leur nature chronique et de leurs symptômes non spécifiques. Certains cas de NPH ont des antécédents d’hémorragie cérébrale, de traumatisme ou d’infection cérébrale. Dans certains cas, aucune cause identifiable n’est retrouvée.

Bonaduce est devenu célèbre en tant que sage Danny Partridge dans « The Partridge Family », diffusé de 1970 à 1974. La série, qui relatait les aventures humoristiques d’une famille musicale, mettait en vedette Shirley Jones, David Cassidy et Susan Dey.

Suite au succès de l’émission, Bonaduce a lutté contre la toxicomanie. En 1990, il a plaidé sans contestation à Daytona Beach, en Floride, pour avoir tenté d’acheter de la cocaïne. Il a été condamné à 15 mois de probation et de travaux d’intérêt général.

