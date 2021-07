Danny Bibby ‘gaslit’ Lucinda dans la villa de Love Island dit la charité alors que Women’s Aid souligne les signes

LOVE Island’s Danny Bibby « gazlit » Lucinda Strafford, a affirmé l’organisation caritative Women’s Aid.

Le joueur de 25 ans a été largué de l’île hier soir à la suite d’une semaine controversée dans l’émission qui comprenait une dispute contre le racisme et des «drapeaux rouges» autour de son traitement de Lucinda.

Le passage de Danny Bibby à Love Island a été plein de controverse

Lucinda était au cœur d'un triangle amoureux

Le garçon de Manchester, Danny, s’est affronté avec Aaron à propos de Lucinda quelques heures après son arrivée dans la villa et a averti la fille de Brighton de ne pas « l’agresser ».

Teresa Parker, responsable des médias et des communications chez Women’s Aid, a déclaré au Poster: « Notre équipe de Women’s Aid a vu la relation de Danny et Lucinda se développer et s’est de plus en plus préoccupée de son comportement à son égard à l’écran, y compris ce qui ressemblait à de l’éclairage au gaz, à la possessivité et à la manipulation.

« Ce n’est clairement pas à quoi ressemble une relation saine, et ce sont toutes des tactiques utilisées par les auteurs d’abus. »

L’éclairage au gaz est l’acte de manipuler psychologiquement quelqu’un pour qu’il doute de ses actions et qu’il se sente responsable de choses indépendantes de sa volonté.

Teresa a poursuivi: « Nous exhortons les producteurs de Love Island à reconnaître les signes de comportement abusif lorsqu’il se produit dans la série, car ce n’est pas la première fois que cela se produit. Les abus ne doivent pas être utilisés pour le divertissement, et les producteurs doivent savoir quand intervenir. »

La sécurité d’abord

Love Island a réitéré son engagement à protéger le bien-être de tous ses concurrents.

Un porte-parole a déclaré: «Nous prenons le bien-être émotionnel de tous les insulaires très au sérieux.

«Nous avons des producteurs dédiés au bien-être et un soutien psychologique à tout moment qui surveillent et parlent régulièrement à tous les insulaires en privé et hors caméra. Tous les insulaires sont donc pleinement pris en charge par les professionnels sur place et par leurs amis de la villa.

« Les insulaires sont toujours en mesure de tendre la main et de parler à quelqu’un s’ils en ressentent le besoin. Nous continuerons bien sûr à surveiller tous nos insulaires conformément à nos protocoles robustes. »

Aaron avait greffé Lucinda depuis que son premier partenaire, Brad, avait été largué de l’île – mais comme une bombe, Danny a été autorisé à choisir son partenaire en premier lors d’un recouplage.

Cela n’a pas empêché Aaron de tenter sa chance avec Lucinda par la suite, et elle a admis à sa copine Chloé qu’elle aimait les deux hommes et qu’elle ne savait pas qui choisir.

Elle a discuté avec Danny et Aaron pendant une soirée – mais le premier était visiblement mécontent lorsqu’il l’a aperçue en train de parler à son rival amoureux.

La tirant vers le haut pour une conversation sévère, Danny a lancé un avertissement franc en disant à Lucinda: «Je ne veux pas investir mon temps si vous ne le ressentez pas, je vais craquer ailleurs.

J’ai l’impression que si quelqu’un m’agresse puis joue, c’est la pire chose que vous puissiez faire.

« Ma pire peur, c’est que tu m’agresses, parce que j’ai beaucoup de fierté.

« J’ai l’impression que si quelqu’un m’agresse puis joue, c’est la pire chose que vous puissiez faire. »

Elle a été visiblement abasourdie par cette confrontation et a dit plus tard à Aaron : « Nous avons eu une conversation un peu gênante à ce moment-là, il a dit que sa pire crainte était qu’il se fasse agresser.

« Je lui ai dit que j’avais envie de lui, j’essaie juste de comprendre ce qui se passe. »

Danny a piétiné Lucinda dans un jeu de villa