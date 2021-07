Danny Bibby de LOVE Island a déclaré que la série était « éditée pour que vous soyez quelqu’un que vous n’êtes pas ».

La star, qui a été expulsée de l’île après un vote, s’est exprimée après avoir passé samedi à regarder ses épisodes depuis son lit au Royaume-Uni.

1 Danny Bibby de Love Island s’est plaint du spectacle depuis son lit Crédit : Instagram

Il a posté une vidéo de lui sur Instagram en disant : « Je viens de regarder l’émission, n’est-ce pas. Et écoutez les gars, prenez tout avec une pincée de sel.

« C’est tout ce que je dis parce qu’une grande partie est éditée pour que tu sois quelqu’un que tu n’es pas, d’accord ?

Le plombier de Manchester, 25 ans, arrivé comme une bombe mais expédié en peu de temps, a semblé particulièrement lésé par une scène avec Lucinda Strafford.

Il a poursuivi: « Par exemple, la partie où j’ai dit à Lucinda: ‘Pourquoi je te ferais un café?’ C’était dans une petite blague parce que je lui préparais un café.

« J’ai dit : « Pourquoi ne le ferais-je pas parce que nous sommes amis ? » Et le fait est que j’ai en fait préparé le café pour Lucinda et l’ai donné à Aaron et j’ai dit : ‘Tiens frère, voici le café de Lucinda. Donne-lui ça, ça te mettra dans ses bons livres.' »

Il a ajouté: « Honnêtement, profitez du spectacle – mais rappelez-vous que c’est un spectacle. »

Un porte-parole de Love Island a déclaré: « Les opinions qu’ils ont et les relations formées sont entièrement sous le contrôle des insulaires eux-mêmes.

« C’est toujours notre intention de produire un spectacle qui soit une représentation juste et précise de la vie dans la villa. »

On a découvert que Danny avait utilisé le mot N dans une publication sur les réseaux sociaux et s’en était excusé depuis la villa Love Island.

Il a répété cela après son retour au Royaume-Uni, en déclarant sur Instagram: « Alors que j’ai été mis au courant de cela et que j’ai présenté des excuses alors que j’étais dans la villa, la question a toujours été dans mon esprit pendant les jours là-bas et je voudrais maintenant ajouter à ce qui a été dit.

« Après avoir vu tous les commentaires et réactions à la publication, je comprends mieux que l’utilisation du mot, même de la manière dont il a été écrit et voulu, est profondément offensant pour les gens et je suis vraiment désolé d’avoir utilisé ce mot.

« J’ai toujours été conscient qu’écrire dans l’autre sens était un terme ignoble, et je ne l’utiliserais jamais. Mais j’ignorais que la façon dont je l’utilisais ne l’était pas. »