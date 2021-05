Danny Batth souhaite que davantage de joueurs britanniques sud-asiatiques passent au travers de signes encourageants | Actualités du football

Danny Batth de Stoke se dit encouragé par le nombre de joueurs britanniques sud-asiatiques à différents niveaux de football, mais admet qu’il est désespéré de voir plus de jeunes de la communauté entrer dans le jeu.

Il y avait 15 footballeurs d’origine sud-asiatique avec des contrats professionnels évoluant dans les quatre divisions anglaises à la fin de la saison 2019-20.

Batth, l’ancien capitaine des Wolves, est le plus âgé d’entre eux, aux côtés de Neil Taylor, qui Actualités Sky Sports exclusivement révélé suscite l’intérêt des clubs pour la Super Lig turque, son contrat Aston Villa devant expirer à la fin de la saison.

Batth, qui a aidé Stoke à terminer sa saison en beauté avec une feuille blanche lors d’une victoire 2-0 à Bournemouth le week-end dernier, est optimiste quant à l’avenir des joueurs britanniques sud-asiatiques au niveau élite du match.

« Je suis [emotionally] y a investi et je veux voir de jeunes joueurs d’origine asiatique réussir », a-t-il déclaré. Sky Sports.

« Je pense qu’il y a plus de joueurs qui arrivent. Je pense qu’en étant dans les académies, en voyant le football des académies, on voit plus de joueurs asiatiques jouer maintenant, ce qui est évidemment prometteur pour le haut de gamme.

« Les nombres [15 professionally contracted players] sont définitivement prometteurs. Je ne sais pas ce que [exact] les chiffres concernent la participation des académies, mais je dirais que cela se reflétera probablement également dans les académies.

« De toute évidence, ce n’est pas autant que les gens aimeraient en voir – moi y compris – mais c’est prometteur et j’espère que cela continue de croître. Nous sommes tous dans le même bateau, nous voulons tous voir ces chiffres augmenter. »

















5:28



Regardez notre production originale de Sky Football sur les Sud-Asiatiques britanniques dans le jeu



Markanday remporte une nomination aux prix

Pendant ce temps, Dilan Markanday de Tottenham est l’un des six joueurs présélectionnés pour le prix du joueur du mois de Premier League 2 en avril.

Le milieu de terrain offensif a marqué deux buts et contribué deux passes décisives en trois matchs pour les U23 des Spurs le mois dernier, dont un but et une passe décisive dans une victoire catégorique 4-1 contre les U23 de Liverpool au stade Tottenham Hotspur.

👏 Dilan Markanday a été sélectionné pour le prix du joueur du mois de la Premier League 2 en avril.#THFC ⚪️ #COYS – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 10 mai 2021

Markanday était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 4-0 de l’équipe première contre le club autrichien Wolfsberger AC sous Jose Mourinho en Ligue Europa en février.

Le joueur du nord de Londres, âgé de 19 ans, est entré dans l’histoire en terminant le score des U18 lors d’une victoire 3-1 contre les jeunes de Southampton en mars 2019 lors du tout premier match au Tottenham Hotspur Stadium.

















1:53



Le co-fondateur de Punjabi Villans, Ricky Cheema, a déclaré que regarder le footballeur anglo-punjabi de 18 ans Arjan Raikhy faire ses débuts à Aston Villa contre Liverpool en FA Cup était « incroyable »



Raikhy prêt pour le test de demi-finale de la FA Youth Cup

Arjan Raikhy devrait participer au match de demi-finale de la FA Youth Cup d’Aston Villa avec West Brom vendredi soir. Villa rencontrera Liverpool en finale s’ils passent les quatre derniers matchs avec les Baggies à Villa Park.

Raikhy a été en pleine forme pour les U18 de la compétition, récoltant trois passes décisives en trois matchs de la FA Youth Cup cette saison.

















1:06



Le capitaine de Consett, Arjun Singh Purewal, espère que jouer contre son frère Amar à Wembley lors de la finale du FA Vase peut aider à ouvrir les vannes pour les footballeurs britanniques sud-asiatiques



Le milieu de terrain passionnant a également participé à neuf matches de Premier League 2 pour les U23 cette saison, remportant une passe lors d’une victoire 2-1 à Newcastle la semaine dernière.

Raikhy a fait ses débuts à Villa senior seulement 10 semaines après son 18e anniversaire alors qu’il faisait partie d’une équipe de jeunes qui a perdu contre Liverpool au troisième tour de la FA Cup en janvier.

Image:

Neil Taylor a passé les quatre dernières saisons et demie à Aston Villa



Taylor intéressant Basaksehir

Istanbul Basaksehir est intéressé par la signature de l’arrière latéral d’Aston Villa, Neil Taylor.

Le contrat de 32 ans à Villa Park expire cet été et il est libre de parler à des clubs étrangers.

Villa n’a pas exclu de lui proposer de nouveaux mandats mais préfère attendre la fin de la saison pour prendre des décisions sur l’avenir de leurs joueurs.

Taylor n’a fait qu’une seule apparition en Premier League cette saison et trois autres en Coupe Carabao, et Villa chercherait sur le marché un nouvel arrière gauche cet été.

Plusieurs clubs d’Arabie saoudite et du Qatar surveillent également la situation de Taylor – et l’international gallois serait prêt à explorer ses options à l’étranger. Trabzonspor serait également intéressé par le défenseur, dont la mère est originaire de l’état du Bengale dans le nord-est de l’Inde.

Sud-asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de fonctionnalités et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.