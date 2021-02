Dannii Minogue dit qu’elle a été opposée à sa soeur « parfaite » Kylie après que le couple ait été photographié ensemble pour la première fois en six ans.

L’ancienne juge de X Factor dit qu’on lui a dit dès son plus jeune âge que la superstar Kyle était « mince et parfaite » et qu’elle ne l’était pas.

Dannii a également déclaré que l’examen minutieux des sœurs se poursuivait à l’approche de 50 ans plus tard cette année.

Parlez au Mail, Dannii a déclaré: « Je me suis fait dire chaque mot. C’était difficile.

« Je pense qu’il y a beaucoup de changements à faire, pas seulement avec les médias sociaux mais tous les médias, la façon dont nous traitons les femmes en général. »

Dannii a déclaré qu’elle avait le sentiment que ses dernières années au Royaume-Uni s’apparentaient à être «dans un pot de pression», ajoutant: «Je ne savais pas ce qu’il y aurait d’autre pour moi après ça.







(Image: WireImage)



« Mais il y a eu des moments où je me suis dit: » Whoa, ça ne vaut pas la peine d’être dans ce genre de carrière. «

« Non pas que j’avais l’impression que ça m’avait écrasé, mais j’avais parfois l’impression que, peut-être que je m’en éloignerais parce que c’est ridicule! »

Les commentaires interviennent après que Dannii, 49 ans, a été vue avec Kylie, 52 ans, et un photographe ensemble pour la première fois en six ans.

Les sœurs ont été photographiées en train d’éclabousser l’argent alors qu’elles faisaient leurs achats au complexe du casino de Melbourne cette semaine.







(Image: Getty Images)



C’est la première fois qu’ils sont vus photographiés l’un dans l’autre depuis 2015.

Les célèbres frères et sœurs l’ont gardé décontracté pour leur sortie, tous deux respectant les directives relatives aux coronavirus dans les masques faciaux.

Kylie vit et travaille au Royaume-Uni depuis les années 1990, mais le mois dernier, elle a quitté la maison de Chelsea qu’elle partage avec le beau Paul pour retourner en Australie et passer du temps avec sa famille.

Sa sœur cadette Danii vit à Melbourne avec son fils Ethan, dix ans.





Kylie a fait la une des journaux cette semaine après des informations que son beau Paul Solomon avait proposées.

La belle-mère de Paul, Gloria, a déclaré qu’elle était « ravie » que les deux ans soient fiancés – avant que l’équipe de Kylie ne mette fin aux rumeurs disant qu’ils étaient « heureux comme ils le sont ».

Auparavant malchanceuse, Kylie sort avec le directeur créatif de GQ, 46 ans, depuis 2018.