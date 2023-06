Danniella Westbrook se prépare pour une opération des seins qui lui fera QUATRE tailles plus grandes à son retour en Turquie après l’enfer de la chirurgie

DANNIELLA Westbrook a été brutalement honnête à propos de son enfer de chirurgie dans le passé – subir une épreuve qui, selon elle, aurait pu la tuer.

Cependant, la star n’a pas été rebutée, étant photographiée en train de se détendre au bord de la piscine en Turquie avant une consultation pour une nouvelle opération.

Elle est là pour avoir une consultation sur un nouveau travail de boob[/caption]

L’ancienne actrice d’EastEnders, 49 ans, se réunit pour discuter d’un travail de boob qui pourrait lui laisser quatre tailles plus grandes.

Danniella a été photographiée en train de se détendre dans un maillot de bain Fila avant une consultation pour une chirurgie d’amélioration du décolleté.

Elle a vu plonger ses pieds dans la piscine avant de se détendre sur une chaise longue avec le roman How to Kill Your Family.

La star est à Comfort Zone Surgery à Istanbul avant la consultation pour la chirurgie de rehaussement du décolleté.

La clinique est l’une des préférées de nombreuses célébrités britanniques et c’est là que Chloe Ferry s’est fait opérer des seins il y a deux ans.

Danniella s’est déjà rendue dans une autre clinique en Turquie pour une reconstruction faciale après des années de lutte contre l’ostéoporose et un septum nasal effondré en raison de sa dépendance à la cocaïne.

Elle a raconté au Sun qu’elle avait hurlé de douleur – et que son chirurgien l’avait giflée.

La star a été vue regardant au bord des larmes sur la plage au Portugal, où elle vivait, après l’opération.

Plus tôt ce mois-ci, Danniella – célèbre pour avoir joué Sam Mitchell dans EastEnders – a été vue en train de méditer seins nus sur la plage au Portugal.

Elle n’a pas caché sa chirurgie précédente et a parlé de ses précédents travaux sur les seins dans une version célèbre de Botched Up Bodies de Channel 5.

La star a raconté comment elle avait fait passer son buste d’un 34B naturel à un 34D et de nouveau à un 34DD.

L’actrice a déclaré qu’elle avait ignoré les avertissements de son chirurgien lorsqu’elle lui avait demandé d’agrandir encore sa poitrine.

Danniella a expliqué: « Il a dit que ça n’allait pas bien paraître, tu es trop petit, ta silhouette n’est pas bonne… mais je m’en fichais, je l’ai littéralement supplié de le faire.

« Je suis devenu énorme comme des ballons de football, je pensais qu’ils étaient géniaux. »

La star s’est déjà rendue en Turquie pour une opération de reconstruction faciale[/caption] Grille arrière

Cette fois, elle est traitée par la Comfort Zone Surgery à Istanbul[/caption] Grille arrière

Elle avait l’air détendue alors qu’elle était photographiée au bord de la piscine[/caption]