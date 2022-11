Danniella Westbrook révèle des larmes secrètes pour la co-star d’EastEnders alors qu’elle admet “je suis toujours émue”

L’ANCIENNE actrice d’EastEnders, Danniella Westbrook a fondu en larmes pour The Sun à la suite du décès de Dame Barbara Windsor.

L’ancienne camarade de camp de I’m A Celeb a expliqué à quel point elle se sent toujours émue par la mort de l’icône du savon, près de deux ans plus tard.

Danniella, 48 ans, a joué Sam Mitchell, fille du personnage de Dame Barbara, Peggy Mitchell, dans le feuilleton basé à Londres.

L’actrice a fait ses débuts en 1990 avant divers mandats intermittents dans la série dramatique de la BBC.

Sa dernière apparition remonte à 2016 lorsqu’elle a filmé des scènes entourant la mort à l’écran de la tristement célèbre matriarche Queen Vic.

Mais la star, dont le père a également reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, s’est confiée au Sun dans une interview exclusive émouvante, sur la façon dont le décès de Barbara l’a personnellement affectée.

Elle a révélé: “Pour moi, c’est trop et trop et près de chez moi.”

“Et c’est comme, il y a tellement de choses mais elle m’a tellement appris parce que ça m’a tellement appris sur le fait de ne pas seulement jouer. Elle m’a appris à être face au public.

Interrogée sur certains de ses souvenirs de sa défunte co-star, la star a ensuite fondu en larmes pour The Sun alors qu’elle se souvenait personnellement de sa défunte co-star.

Pleurant pendant l’interview, Danniella a expliqué en larmes: «J’étais juste aujourd’hui à Marylebone aujourd’hui. Et comme marcher dans la rue à Marylebone, je pouvais imaginer Barb,





“Mais je m’énerve tout le temps, c’est toujours très émouvant. Mais elle a eu le privilège de travailler avec elle, un vrai privilège. Je ne devrais pas m’énerver mais je le fais.

Elle a ajouté: “Je pense que c’est une autre beauté de cela, c’est que le voyage solide de Barbara était si ouvert. Même à la fin, elle a réussi quand elle a découvert qu’elle souffrait de démence. Elle avait son temps privé, mais ensuite elle l’a rendu très ouvert.

Interrogée sur son travail sur le savon, Daniella a récemment critiqué EastEnders et a révélé qu’elle ne reviendrait à aucun savon.

Mais l’ancienne colocataire de Celebrity Big Brother a révélé au Sun que l’une des raisons est que Barbara Windsor n’est plus en vie et qu’elle a rendu ses expériences plus spéciales.

Danniella a déclaré: «Je ne voudrais pas y retourner de toute façon, maintenant Barb est partie, car pour moi, ce ne serait tout simplement pas la même chose. Je veux dire, Barbara ÉTAIT EastEnders pour moi.

L’actrice se prépare à faire son retour dans le drame, jouant le rôle de Fairy Godmother dans la pantomime pour adultes Sinderfella aux côtés de son compatriote star de Big Brother Simon Gross.

Alors que la star de 48 ans a admis au Sun qu’elle est personnellement inspirée par feu Dame et pense qu’elle l’enracinerait.

Danniella a révélé: “Je pense qu’elle serait si fière de moi de les voir revenir ici dans le West End

“Faire Fairy Godmother, elle aurait adoré ça. Elle me disait “non, fais ceci, fais cela”.

