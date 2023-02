Danniella Westbrook pose avec une énorme star de la télévision – mais vous ne les reconnaîtrez probablement pas

DANNIELLA Westbrook a provoqué une tempête avec une légende de la télévision, mais vous seriez pardonné de ne pas les reconnaître.

L’ancienne actrice d’EastEnders a partagé une collection d’images sur son Instagram avec la grande star de télé-réalité.

Danniella a posé avec Leo Loren alias Baga Chipz[/caption] Getty

Il est peu probable que les fans aient reconnu la star[/caption]

Danniella posait avec Leo Loren, mieux connu des fans sous le nom de scène Baga Chipz.

Baga Chipz est devenu célèbre pour son apparition dans l’émission à succès de la BBC Three, RuPaul’s Drag Race UK.

Baga a regardé des mondes loin de son moi habituel avec Leo enfilant un survêtement Adidas, rien de tel que les couleurs vives et le glamour habituels vus sur son alter-ego drag.

Le visage frais de Leo avait un buzzcut qui est généralement caché sous son assortiment de perruques lorsqu’il est en drag.

Danniella avait l’air tout aussi fraîche alors que les deux hommes lançaient des sourires rayonnants vers la caméra.

La paire a montré leurs blancs nacrés alors qu’ils se blottissaient contre eux pour un claquement de doigts.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother, Danniella, a placé un baiser sur la joue de la star du drag dans une autre photo adorée.

Elle a légendé le message: “@bagachipz Des amis comme nous.”

Elle avait l’air super élégante pour le rattrapage amical alors qu’elle portait une chemise à carreaux rose et blanc pour l’occasion.

Cela survient alors que la star a admis qu’elle prévoyait de s’envoler pour transformer son visage une dernière fois avant son 50e anniversaire.

La maman de deux enfants est apparue aux côtés de son fils Kai Jenkins, 26 ans, sur le tapis rouge Rise of the Footsoldier à Leicester Square mardi soir, et a ouvert le moment où elle partirait.

L’ancienne star d’EastEnders, 49 ans, s’est retrouvée avec des os en ruine et une mâchoire et une pommette effondrées en raison d’années de dépendance à la cocaïne.

Et elle a dit qu’elle était « nerveuse » car elle nous a dit qu’elle partirait pour la Turquie ce week-end.

Dans une conversation exclusive, Danniella a révélé : « Je pars en Turquie ce week-end.

« Je ne me sens pas trop mal. Un peu nerveux mais je suis excité parce que ça fait cinq ou six ans d’attente maintenant. Il était temps.

Ils ont partagé un baiser sur une photo[/caption]