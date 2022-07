Danniella Westbrook est incroyable dans sa robe argentée plongeante après son retour à la télévision

DANNIELLA Westbrook avait l’air incroyable dans une robe scintillante dos nu et décolletée.

L’ancienne star d’EastEnders – qui a joué Sam Mitchell par intermittence depuis 1990 – arborait la robe argentée plongeante pour assister à une remise de prix chic.

Danniella Westbrook a secoué une robe argentée scintillante à Londres[/caption]

Danniella a montré le look glamour sur Instagram en disant à ses fans qu’elle était une “femme alpha”.

“Pas besoin de rendez-vous ce soir, les femmes alpha gagnent toujours”, a-t-elle écrit en souriant vers la caméra.

Elle a complété la tenue avec un collier en argent sur mesure alors qu’elle se dirigeait vers les Lifestyle Awards.

Danniella a posé sur le tapis rouge en montrant la robe dos nu et la longue fente, d’où elle a sorti sa jambe.

Plus tôt cette semaine, Danniella est apparue dans This Morning quatre ans après son interview annulée en raison de préoccupations pour son bien-être.

Elle a dit aux animateurs de l’émission Dermot O’Leary et Alison Hammond qu’elle avait suivi un programme de récupération en 12 étapes et trouvé un thérapeute qui avait changé sa vie et l’avait aidée à résoudre les problèmes de son passé.

La maman de deux enfants a révélé qu’elle attend maintenant avec impatience ce que l’avenir lui réserve.

Elle a déclaré : « Je suis heureuse d’être en vie après tout ce que je me suis fait subir.

“J’ai hâte d’être nounou, je suis tellement heureuse de ce chapitre dans lequel je suis.

“Et je pense que j’avais juste besoin d’y arriver moi-même, mais c’était juste apprendre à m’aimer un peu.”





Alison lui a demandé: “Et comment as-tu fait ça?”

“Je travaille encore sur beaucoup de choses, mais arrêter les médicaments était difficile, mais garder l’ego aussi”, a-t-elle déclaré.

« C’est un équilibre très difficile, mais pour moi. J’ai trouvé une thérapeute fantastique, elle a dit que tu devais gérer ça et ça et ça, et t’approprier tes conneries et j’ai dit “non”.

“Elle a dit” tu en as besoin “et j’ai fait beaucoup de travail sur l’enfant intérieur, une thérapie spirituelle.

“Pour moi, à 8 et 9 ans, entrer dans le studio ici, dans ce bâtiment, est difficile pour moi parce que j’ai grandi ici dans l’industrie.

« Mais j’ai travaillé sur ce truc et c’est derrière moi.

“Je vais à de nombreuses réunions, j’ai un sponsor et le processus en 12 étapes. Je vérifie tous les jours.

En 2018, la star a tweeté sa frustration lorsqu’elle a été réservée pour ce matin, mais ils ont apparemment retiré l’interview.

Elle a partagé une capture d’écran sur Twitter de ce qui semblait faire partie d’un e-mail d’un producteur de l’émission.

Dans le tweet maintenant supprimé, Danniella a écrit: “Alors @ITV @thismorning, demandez-moi dans l’émission de parler de ma santé et de ce que j’ai vécu l’année dernière, puis tirez-le! Essayer de me faire mal paraître !

“En utilisant @loosewomen comme excuse, j’étais encore en train de faire une fausse couche alors que je n’ai pas fait de femmes lâches ce jour-là ! C’est une blague la façon dont ils m’ont utilisé.

Elle a montré la robe dos nu sur le tapis rouge[/caption]

Elle a fait ses débuts avec le look glam lors d’une remise de prix à Londres[/caption]

