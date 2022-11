Danniella Westbrook claque EastEnders et jure de ne plus jamais travailler sur un autre feuilleton

DANNIELLA Westbrook a juré de ne plus jamais apparaître dans un feuilleton, même si les producteurs lui ont demandé.

L’ancienne actrice d’EastEnders est apparue pour la première fois en tant que Sam Mitchell en juillet 1990 avant de partir et de revenir plusieurs fois en raison de sa vie personnelle tumultueuse.

Mais dans une interview exclusive avec The Sun, Danniella révèle que son expérience l’a éteinte pour de bon et qu’elle ne reviendra plus jamais dans un drame en série, même si elle est suppliée par des dirigeants.

La star de 49 ans a expliqué : “Je ne veux pas retourner au feuilleton.

“Je ne retournerais pas dans un feuilleton si l’un des feuilletons me demandait et m’offrait un travail, je ne le prendrais pas aujourd’hui, [as it] n’est pas là où je veux être.

Non pas que je sois meilleur que de travailler sur un savon. Je ne suis pas, je viens de vivre cette période de ma vie, je suis entré dans un nouveau chapitre ».

Danniella est devenue une star en jouant le personnage de longue date de Sam Mitchell, mais ses problèmes de santé personnels et mentaux ont fait que le rôle a finalement été refondu.

Actrice, Kim Metcalf a été choisie pour la première fois pour reprendre le rôle en 2002 et a récemment fait un retour au feuilleton de la BBC en avril 2022.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother a suscité la controverse parmi les fans de feuilletons alors qu’elle critiquait la BBC à propos du récent retour de Kim sur The Square.

Mais maintenant, l’ancienne camarade de camp I’m A Celeb révèle qu’elle ne se sent plus sentimentale face au rôle de longue date, car il s’agissait simplement d’un concert rémunéré.





Elle a dit en exclusivité au Sun : “Je l’ai fait. Et je dirai toujours n’importe quel feuilleton, les gens disent toujours à propos de Sam Mitchell, que ce soit moi ou que ce soit Kim, ça n’a pas d’importance. Elle n’est qu’un personnage.

C’est juste un travail. La réponse est donc que je pense que Kim fait un excellent travail. Un super, super boulot. Vous savez, je pense qu’elle le fait vraiment… Je ressens pour elle, c’est difficile. Mais pour moi, je ne veux plus travailler sur un soap.

Pendant ce temps, l’actrice se prépare à faire son retour d’actrice dans la nouvelle pantomime pour adultes, Sinderfella, dans laquelle elle joue aux côtés de l’ancienne star de Big Brother Simon Gross.

Ce serait son premier rôle dramatique en six ans alors qu’elle se lance dans un “panto pour adultes” dans le West End de Londres, où elle devrait jouer le rôle de Fairy Godmother.

Elle a déclaré au Sun: “Je veux redevenir actrice.”

Daniella a ajouté: “C’est bien d’être de retour avec des gens qui sont des acteurs. Tu sais. Je voulais revenir, faire un travail que j’ai envie de faire, ce qui est super pour moi. Je suis donc vraiment reconnaissant de le faire.

