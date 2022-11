Danni Wyatt aide le Brisbane Heat à battre les Hurricanes de Hobart lors du Big Bash féminin | Nouvelles du cricket

Danni Wyatt a atteint un demi-siècle alors que le Brisbane Heat se rapprochait d’une autre finale de la Women’s Big Bash League.

Wyatt (52 sur 48) et Laura Harris (44 sur 14) ont marqué les meilleurs buts alors que le Heat battait les Hurricanes de Hobart par 44 points.

Mis au bâton par les Hurricanes au Karen Rolton Oval à Adélaïde, le Heat a marqué 179-9 après 20 overs, le score le plus élevé dans un match de barrage de la WBBL.

La spinneuse adolescente Amy Smith (3-21) a brièvement endigué le flux de courses, mais les Hurricanes se sont fixé un objectif gigantesque.

Jess Jonassen (4-23) a ouvert la voie avec le ballon alors que les Hurricanes étaient limités à 135-9. Cette victoire signifie que le Heat affrontera les Adelaide Strikers jeudi au Karen Rolton Oval pour une place en finale.

Wyatt a poursuivi sa forme scintillante lors du Big Bash de cette année, frappant Molly Strano, leader de tous les temps au guichet de la WBBL, pour 24 points lors de ses deux premiers overs.

Image:

Les Brisbane Heat affrontent les Adelaide Strikers jeudi pour une place en finale





Wyatt et Georgia Redmayne ont mis en place un partenariat de 34 points pendant le jeu de puissance, mais Ruth Johnston a retiré ce dernier (14 sur 13) pour endiguer le flux de points.

Le guichet n’a pas dissuadé Wyatt, qui a frappé six fours et deux six avant que Smith ne lance le frappeur anglais au 10e.

Smith a eu son deuxième guichet en quatre balles, piégeant Grace Harris (1) lbw, laissant le Heat 3-72 à mi-chemin.

La puissante droitière Harris a frappé un demi-siècle de 18 balles contre les Hurricanes plus tôt dans le tournoi et elle était dans la même humeur mercredi, atteignant une limite avec sa première balle.

Ligue Big Bash féminine en direct



Jeudi 24 novembre 8h05





Elle a mis en place un partenariat de 54 points avec Georgia Voll (17) en un peu plus de trois overs et menaçait de battre le record de 16 balles de Tess Flintoff le plus rapide cinquante avant que Nicola Carey ne la batte.

Son départ a déclenché un mini-effondrement alors que Jess Jonassen (1) et Voll sont tombés coup sur coup. Charlie Knott (23 non retirés) et Nicola Hancock (15 non retirés) ont marqué des points rapides en fin de match pour établir les Hurricanes à 179.

En réponse, les Hurricanes ont couru à 37-0 en avantage numérique et Elyse Villani a partagé une position d’ouverture de 62 avec Lizelle Lee, avant qu’une confusion n’ait fait manquer l’Australie pour 25.

Image:

Lizelle Lee a partagé un partenariat de 62 courses avec Elyse Willani avant qu’une confusion ne lui fasse perdre son guichet





Lee avait l’air sous une forme inquiétante alors qu’elle se rapprochait d’un demi-siècle, mais alors que le taux requis grimpait vers 12 ans, la pression a pris le dessus sur la Sud-Africaine, qui a été surprise du bowling de Courtney Sippel à Jess Kerr.

Ayant besoin de 99 sur 51, le Heat a mis la pression et a pris six guichets pour 19 points au cours des cinq derniers overs pour sceller une place dans The Challenger.

Ils affronteront les Adelaide Strikers le 23 novembre, pour une place en finale samedi au North Sydney Oval contre les Sydney Sixers.

Regardez les Adelaide Strikers contre Brisbane Heat en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 8h10 jeudi, et la finale mettant en vedette les Sydney Sixers également en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Cricket à partir de 8h10 samedi.