UN ENDROIT dans le soleil Danni Menzies a été laissé mortifié après qu’un invité a refusé de franchir la porte d’entrée dans un cauchemar.

La nouvelle série de l’émission Channel 4 commence la semaine prochaine et Danni a parlé de certaines des expériences qu’elle a vécues pendant le tournage.

Bien qu’elle ait révélé que l’émission avait aidé à vendre beaucoup plus de maisons dans la nouvelle série que la précédente, il y avait encore quelques invités qui n’étaient pas satisfaits des propriétés qui leur étaient présentées.

Elle a dit Express.co.uk: « [In the new series] Il y en a certainement quelques-uns auxquels nous sommes arrivés et ils étaient simplement comme «Oh non».

«L’un d’eux était au Portugal et nous avons regardé une propriété et c’était énorme. Ils en recevaient tellement pour leur argent, mais ce n’était pas au bon endroit.

«Nous avons regardé autour de nous, mais au moment où nous sommes arrivés à la porte d’entrée et ils étaient ‘Oh mais c’est énorme et c’est magnifique oh nous allons entrer’ mais nous sommes arrivés à la première pièce et ils étaient comme ‘Cela ne fonctionne pas . ‘»

Canal 4

Danni a admis que les invités n’aiment pas toujours les propriétés qui leur sont présentées[/caption]

L’émission voit les invités visiter cinq propriétés dans un épisode, et Danni admet qu’ils ne les aimeront jamais toutes.

Elle a expliqué qu’en plus de trouver des propriétés dans le budget d’un client, il faut: «en quelque sorte pousser un peu les gens et peut-être leur montrer quelque chose qu’ils n’auraient pas nécessairement regardé eux-mêmes.

«Et en fait, parfois ça rapporte vraiment et ils disent ‘Oh mon Dieu, je n’y ai même pas pensé, c’est parfait’, mais ils ne les aimeront jamais tous les cinq.

«Nous avons généralement quelque chose dans le mix qui va en quelque sorte pousser ce qu’ils pensaient et qui peut soit vraiment payer, ils vont adorer ou absolument détester.»





En plus de visiter de nouveaux endroits, la série à venir accueille également un nouveau présentateur, Lee Juggurnauth.

Lee est un ancien gérant d’artiste dans l’industrie de la musique qui est maintenant un promoteur immobilier.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15h sur Channel 4.