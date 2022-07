Danni Menzies de A Place In The Sun étourdit dans un bikini string noir en vacances à Ibiza

La star de A PLACE In The Sun, Danni Menzies, est sensationnelle dans un bikini string noir alors qu’elle passe ses vacances à Ibiza.

La star de Channel 4, 33 ans, a montré sa silhouette incroyable dans le maillot de bain deux pièces.

Danni Menzies avait l'air sensationnel dans un bikini string noir

L'expert immobilier est en vacances à Ibiza

Danni a donné aux fans un aperçu de ses abdos toniques alors qu’elle se baignait dans la mer.

Elle a gardé ses tresses blondes mouillées lâches et a complété son look de plage avec une paire de lunettes de soleil, des boucles d’oreilles en or et diverses bagues en argent.

Toujours aussi glamour, Danni a montré son bronzage doré en ajustant les bretelles de son bikini.

La favorite de la télévision, qui a été rejointe par un groupe de copains pour le voyage ensoleillé, avait l’air de bonne humeur alors qu’elle lançait un grand sourire.

La star écossaise, qui s’est également séparée de son petit ami plus tôt cette année, a ensuite été aperçue à vélo loin de la plage.

Plus tôt cette année, Danni a confirmé qu’elle quitterait A Place in the Sun après six ans.

L’expert immobilier a déclaré au Sun en mars qu’elle s’était séparée de son petit ami.

À l’époque, elle a dit qu’elle avait arrêté de fumer avec son partenaire et a admis qu’elle se sentait « s *** ».

La star de la télévision a expliqué qu’il était difficile de maintenir une relation à long terme alors qu’elle s’envolait constamment.





La présentatrice a déclaré qu’elle espérait pouvoir désormais se concentrer sur sa vie amoureuse, malgré sa récente rupture.

S’adressant exclusivement à The Sun, Danni a déclaré: “J’ai quitté la série il y a environ un mois, je l’ai fait pendant six ans et il est temps de changer et il y avait pas mal de choses qui étaient difficiles à faire quand je faisait le spectacle, comme avoir une relation.

“Comme quand vous allez à un rendez-vous, vous faites votre sac chaque semaine, cela n’arrive pas vraiment, alors j’ai juste pensé qu’il était temps de changer.”

Danni participe à A Place In The Sun depuis 2016, mais elle a récemment révélé qu’elle quittait la série à succès.

Cependant, les fans du hit télé n’auront pas à dire au revoir pour l’instant – car Danni est susceptible d’être vu à l’écran pendant au moins un an.

Tant d’épisodes ont déjà été tournés qu’elle sera toujours un élément régulier tout au long de 2022 aux côtés de son collègue présentateur écossais Jean Johansson et des autres hôtes.

Parlant de son passage dans l’émission, Danni a déclaré que cela pouvait être frustrant lorsque les invités pensaient qu’ils “savaient mieux”.

Elle a déclaré: «Vous obtenez des gens qui viennent et pensent qu’ils savent mieux.

«Nous avons eu des tas de gens qui travaillent là-dessus, nous avons eu tous les chercheurs, toutes les personnes qui font ça depuis 20 ans.

“Je dois juste continuer à sourire dans la série.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle en avait parfois marre, elle a ri: “Cela arrive parfois, mais la plupart d’entre eux sont vraiment gentils et reconnaissants.”

La favorite de la télévision a déclaré qu’elle était en larmes le dernier jour de l’émission.

Le présentateur écossais a déclaré: «J’ai tellement pleuré, le dernier jour, ils ont sorti un ordinateur portable et ont diffusé une vidéo et chacun des équipages – probablement plus de 100 personnes qui s’étaient toutes ajoutées pour dire au revoir et merci.

“J’ai écarquillé les yeux, j’ai bu du champagne et j’ai mangé le gâteau qu’ils m’ont donné.”

La star de Channel 4 a montré ses abdos toniques

Éclaboussure

Danni a révélé plus tôt cette année qu'elle avait quitté le programme immobilier

Elle a ensuite été aperçue à vélo loin de la plage