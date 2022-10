Danni Menzies de A Place In The Sun “emporté par un cyclomoteur volé” dans un accident d’horreur

La star de A PLACE In The Sun, Danni Menzies, a annoncé qu’elle faisait une pause sur les réseaux sociaux après avoir été «emportée» par un cyclomoteur volé.

La star de Channel 4, 33 ans, a partagé une histoire Instagram plus tôt dans la soirée disant aux fans qu’elle avait été heurtée par le véhicule et que les choses “n’allaient pas bien en ce moment”.

Getty

Danni a dit aux fans qu’elle avait été heurtée par un cyclomoteur volé[/caption]

La beauté blonde a partagé une photo du cyclomoteur endommagé avec ses 103 000 abonnés, les avertissant qu’elle sera “un peu silencieuse” sur ses comptes de réseaux sociaux.

Danni a écrit: “Sooooo…. Samedi, j’ai été emmené (sur le trottoir!) par un cyclomoteur volé qui a perdu le contrôle.

“Je ne l’ai pas vu venir et ce n’est pas beau en ce moment.

“Je suis sûr que j’irai bien dans quelques semaines, mais en attendant, je serai un peu calme ici.”

Plus tôt cette année, la favorite de la télévision écossaise a confirmé qu’elle quitterait A Place in the Sun après six ans.

L’expert immobilier a déclaré au Sun en mars qu’elle s’était séparée de son petit ami.

À l’époque, elle a dit qu’elle avait arrêté de fumer avec son partenaire et a admis qu’elle se sentait « s *** ».

La star de la télévision a expliqué qu’il était difficile de maintenir une relation à long terme alors qu’elle s’envolait constamment.

La présentatrice a déclaré qu’elle espérait pouvoir désormais se concentrer sur sa vie amoureuse, malgré sa récente rupture.





S’adressant exclusivement à The Sun, Danni a déclaré: “J’ai quitté la série il y a environ un mois, je l’ai fait pendant six ans et il est temps de changer et il y avait pas mal de choses qui étaient difficiles à faire quand je faisait le spectacle, comme avoir une relation.

“Comme quand vous allez à un rendez-vous, vous faites votre sac chaque semaine, cela n’arrive pas vraiment, alors j’ai juste pensé qu’il était temps de changer.”

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5300