Danni Menzies de A Place in the Sun éblouit les fans alors qu’elle montre ses jambes dans une série de tenues étriquées

DANNI Menzies a stupéfié ses abonnés après avoir publié une série de photos en ligne.

La présentatrice de A Place in the Sun a publié un article de carrousel de six images sur son fil Instagram.

Instagram

Danni a montré ses jambes dans un récent post Instagram[/caption] Instagram

Un selfie de visage pris par Danni dans sa série de photos[/caption]

Danni est vue en train de se blottir avec l’un de ses chiens et de le nourrir dans les premières photos prises.

L’amoureux des animaux a publié de nombreux clichés d’elle avec ses animaux de compagnie ou d’autres animaux en ligne au fil des ans.

L’animatrice de l’émission de Channel 4 a fait monter la pression en portant une robe longue noire découpée qui taquinait un peu la jambe, accompagnée de sandales argentées et d’un chapeau de paille.

Elle a couvert son visage avec son téléphone dans l’image miroir complète publiée, ce qu’elle a déjà fait dans d’autres publications.

Danni a montré aux fans à quel point elle est similaire à tout le monde en publiant une photo d’elle à l’aise à la maison avec un masque facial et un signe de paix dans quelques photos de la publication du carrousel.

La mère du chien a souri légèrement dans un selfie plein visage à la fin de sa galerie de photos.

Ses yeux bruns pétillants apparurent sur la photo tandis que ses cheveux étaient attachés avec un maquillage subtil et des bijoux en or assortis.

Danni a sous-titré le message avec un simple « Dernièrement » et un cœur blanc.

Ses followers ont été ravis du récent message comme l’un d’eux l’a complimenté: « » Les jambes les plus longues d’Ecosse ont Danni «

Un deuxième fan a écrit: « Tu es toujours si incroyablement belle Danni »

Un autre a exprimé: « Le chien le plus chanceux de l’univers. »

Un troisième adepte a commenté: « C’est fabuleux, super photo de Danni »

Un cinquième écrit : « Aimez toujours vos photos de vous et de votre chien »

A Place in the Sun est diffusé sur Channel 4 en semaine à 16 heures, également en streaming en ligne.

Instagram

Le chien de Danni savoure un bon repas alors qu’elle le prend en photo[/caption] Instagram

La maman chien avec un de ses animaux de compagnie[/caption] Instagram

Danni a affiché un ensemble beaucoup plus formel dans sa collection de photos[/caption]