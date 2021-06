Danni Menzies de A Place in the Sun choqué alors qu’un couple révèle la façon surprenante dont ils se sont rencontrés pour la première fois

L’animateur de A PLACE IN THE SUN, Danni Menzies, a été choqué après avoir découvert comment un couple de l’émission s’est rencontré pour la première fois.

Lors de la rediffusion de l’émission de Channel 4 jeudi, l’expert immobilier Danni, 32 ans, a été rejoint par le couple Darrell et Jo alors qu’ils cherchaient la maison de vacances de leurs rêves à Minorque, en Espagne.

Avec un budget de 300 000 £, Danni s’est attelé à leur trouver la propriété idéale dans un endroit ensoleillé.

Mais l’hôte était également intéressé à en savoir plus sur la romance du couple et sur la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois, et a donc commencé à creuser.

Danni a été choqué de découvrir la trame de fond de leur histoire d’amour, le couple admettant que des étincelles avaient jailli après leur rencontre au travail.

« Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Danni leur a demandé alors qu’ils regardaient la propriété numéro deux.

« Nous sommes ensemble depuis huit ans », a répondu Jo, incitant Danni à interroger davantage : « Huit ans, comment vous êtes-vous rencontrés ? »

« Darrell était en fait mon patron », a répondu Jo, laissant l’animateur de Channel 4 abasourdi.

« Était-il?! » Danni a répondu avant que le couple ne donne plus de détails sur les débuts de leur romance.

« C’était le coup de foudre ? » Danni a demandé, ce à quoi Jo lui a dit: « J’avais en fait assez peur de Darrell quand je l’ai rencontré pour la première fois. »

Instagram

Danni est récemment parti en vacances à Corfou[/caption]

Instagram

La présentatrice a épaté les fans dans une série de bikinis alors qu’elle profitait du soleil[/caption]

Semblant choqué par la réponse surprise de Jo, un Danni abasourdi a demandé : « Comment peux-tu avoir peur de Darrell ?! »

Jo a expliqué: «Il a eu ce rire énorme et vous pouviez l’entendre dès qu’il est entré dans le bâtiment.

« Au rez-de-chaussée (vous pouviez entendre) ce rire éclatant et cette voix éclatante, et j’ai pensé: » Oh, mon Dieu. « »

« Mais j’ai vite fait de le connaître et tout s’est bien passé », a ajouté Jo, à laquelle Danni a plaisanté: « Il n’est plus très effrayant maintenant », faisant éclater de rire le trio.

Instagram

Danni a pris une pause bien méritée de ses fonctions de présentation sur A Place In The Sun[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, Danni a montré son corps à couper le souffle en bikini à Corfou alors qu’elle partait en vacances pendant une pause du spectacle.

L’étonnante présentatrice a modelé une gamme de maillots de bain alors qu’elle partageait des photos d’elle émergeant de la mer bleue avant de poser sur la plage les bras tendus.

Elle a sous-titré les clichés: « Sunday sizzle Bikini. »

Inutile de dire qu’elle a été inondée de commentaires de ses 74 millions de followers sur Instagram qui ont déclaré qu’elle était « magnifique ».





Danni est retourné au travail le mois dernier en disant : « Un moment que je sais que nous attendions tous .

«Je me sens tellement reconnaissant de voyager avec le travail après l’année dernière, aller à la plage pour quelques heures était assez spécial et après avoir déliré à propos de Céphalonie depuis ma dernière visite avec @aplaceinthesunofficial, je suis sur la lune, c’est mon premier arrêt. sur la route. »

A Place in the Sun continue en semaine à 15h sur Channel 4.