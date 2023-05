Danni Menzies de A Place in the Sun apporte le glamour dans une robe en soie décolletée lors d’une soirée entre filles

A PLACE in the Sun’s Danni Menzies était magnifique dans une robe en soie plongeante alors qu’elle profitait d’une soirée entre filles avec ses copains.

L’animatrice de Channel 4 a apporté le glamour en posant pour une sélection de photos en miroir tout en s’amusant à essayer des robes dans le vestiaire avec une amie.

Danni, 34 ans, était magnifique dans une robe longue en soie orange décolletée avec une chaîne pendentif en or, des bagues en or et des bracelets en argent.

Elle a montré ses ongles manucurés qu’elle a peints en noir.

Ses cheveux blonds platine étaient coiffés en vagues très lâches et sa frange était séchée au sèche-cheveux pour ajouter de la forme et du volume.

Le maquillage des stars était naturel et rosé, et elle semblait bronzée avec une légère couche de mascara et d’eye-liner noirs et un rouge à lèvres mat rose pâle.

Danni semblait passer un bon moment sur les photos, car on peut la voir sourire avec son amie, qui est également vêtue d’une robe décolletée à volants rouges à col en V avec une traînée dans le dos.

Les fans se sont évanouis devant l’apparence glamour de Danni dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit : « La robe orange te va bien ! Absolument magnifique. »

Un second a ajouté: « Tellement, si magnifique! »

Un troisième a commenté: « Vous avez l’air magnifique Danni. »

Un quatrième a jailli: « Vous avez l’air si incroyablement belle comme vous le faites toujours Danni. »

Un cinquième a écrit: « Wow deux magnifiques filles heureuses, bon week-end à vous deux. »

Il a été révélé récemment que Danni avait décroché un nouveau poste d’animateur pour une émission de Channel 5.

Danni a récemment annoncé qu’elle animera une nouvelle émission sur Channel 5[/caption]