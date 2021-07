Danni Menzies de A Place in the Sun a perdu ses mots alors qu’un couple interrompt brusquement la visite de la propriété

A PLACE in the Sun’s Danni Menzies a été perdu pour les mots alors que le couple a brusquement interrompu une visite de la propriété.

L’expert immobilier essayait d’aider Chris et son petit ami Allan à acheter leur première maison avec leur budget de 135 000 £ à Manilva, en Espagne, mais le couple ne pouvait pas supporter une seule maison.

Danni, 33 ans, a été stupéfaite lorsque sa tournée s’est terminée très soudainement.

C’était la cinquième et dernière propriété qu’ils ont examinée sur A Place In The Sun, sur le marché pour 133 884 £, alors qu’ils cherchaient autour de Manilva la maison de leurs rêves dans les limites de leur budget.

Celui-ci était une déception totale et Chris a carrément dit à Danni qu’ils ne voulaient plus regarder autour d’elle alors qu’elle regardait la terrasse sur le toit.

Chris a estimé que l’espace extérieur manquait d’intimité et elle détestait également l’aspect général.

Même les pouvoirs de persuasion de Danni ne pouvaient pas les influencer.

Danni a déclaré: « Par ici, ils ont beaucoup de plantes, ça a l’air assez joli. »

Chris avait l’air dubitatif et haussa les épaules.

Elle n’a pas mâché ses mots avec sa réponse abrupte.

Elle a dit: « Ouais. Non, cela ne le fait pas du tout pour moi. Je n’aime pas le reste des perspectives. »

Danni a semblé déçu et a déclaré: « D’accord, un peu trop négligé peut-être?

« J’ai l’impression qu’on ne le ressent pas avec cette propriété. »

Une Danni découragée n’avait pas le choix de mettre fin à sa tournée rapidement.