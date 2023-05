DaniLeigh arrêté pour DUI

DaniLeigh a de sérieux ennuis.

Le chanteur, 28 ans, a été arrêté et réservé pendant le week-end de vacances pour trois chefs d’accusation de crime; conduite sous l’influence, quittant les lieux d’un accident avec blessures corporelles graves et dommages matériels DUI.

TMZ rapporte que Dani – de son vrai nom Danielle Leigh Curiel – a été vue par plusieurs témoins conduisant à une vitesse élevée et faisant des embardées dans et hors des voies près de Miami Beach. Les autorités ont déclaré à la publication qu’elle avait heurté quelqu’un sur un scooter motorisé et traîné le cyclomoteur sur environ un pâté de maisons avant qu’un officier ne soit signalé.

Dans le rapport de police, l’officier a allégué que Dani sentait l’alcool, avait échoué aux tests de sobriété sur le terrain et avait ensuite pris un alcootest qui montrait qu’elle soufflait entre 0,145 et 0,148, soit près du double de la limite légale.

Quant au conducteur du cyclomoteur qui a été blessé, il est presque imminent qu’un procès soit intenté car il a subi une fracture de la colonne vertébrale et une lacération des reins, rapporte TMZ.

Jusqu’à présent, les représentants de DaniLeigh n’ont pas encore parlé de son arrestation. Elle a depuis été libérée sous caution.

Avant cette nouvelle, la chanteuse « Yellowbone » avait fait la une des journaux pour avoir partagé avec enthousiasme qu’elle était impliquée dans la chorégraphie de la tournée Renaissance de Beyoncé.

« J’ai gardé ça sur le DL l’année dernière, mais je suis tellement reconnaissante d’avoir participé à une partie de la chorégraphie du Queen Beyoncé Renaissance Tour », a écrit la danseuse/compositrice. « C’était un honneur et une telle bénédiction. un rêve devenu réalité!!! merci à @beyonce et à son équipe, le spectacle a l’air incroyable !!! 💜💜💜💜.”

Elle faisait également la promotion de son nouveau single « Tasty ».

Cette histoire est encore en développement…