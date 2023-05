DaniLeigh annonce sa collaboration avec Beyoncé lors de la tournée Renaissance

Malgré la controverse sur la carrière musicale, DaniLeigh travaillé avec de grands chiens comme, Prince, Chris Brown, et maintenant Beyoncé est ajouté à cette liste !

DaniLeigh s’est rendue sur Instagram pour partager qu’elle est reconnue pour avoir aidé à la chorégraphie du « Renaissance World Tour » de Beyoncé. Parlez du rêve d’un danseur devenu réalité! DaniLeigh a expliqué qu’elle devait garder la collaboration secrète tout au long de 2022.

« J’ai gardé ça sur le DL l’année dernière, mais je suis tellement reconnaissant d’avoir participé à une partie de la chorégraphie du Queen Beyoncé Renaissance Tour. C’était un honneur et une telle bénédiction. un rêve devenu réalité!!! merci à @beyonce et à son équipe, le spectacle a l’air incroyable !!! 💜💜💜💜 », a écrit DaniLeigh sur Instagram.

Les fans se sont rendus dans sa section de commentaires pour lui dire félicitations et lui faire l’éloge de sa grande réalisation. Un fan a écrit: « Dites-leur de respecter votre nom. » Un autre fan a écrit : « C’est une ÉNORME AFFAIRE. Félicitations fille 😍🥳🔥🔥🔥 Tu travailles avec des légendes depuis le début !

Début 2022, Dani a pris une pause des médias sociaux et de l’industrie de la musique après avoir publiquement renforcé le père de son enfant, le rappeur Da Baby. Après son retour, elle a parlé avec Variété à propos d’annuler la culture.

« Personnellement, j’ai appris à réfléchir avant de parler. Et que lorsque vous faites une erreur, assumez-en l’entière responsabilité et essayez vraiment de comprendre comment vous avez pu blesser les gens, et montrez par des actions que vous avez appris à être plus attentif. Internet est un tout autre monstre qui peut être vraiment difficile et impitoyable, vous ne pouvez donc pas trop vous concentrer dessus – il est très important de montrer que vous faites le travail.

D’autres visages familiers célèbres travaillant dans les coulisses de la tournée mondiale de la Renaissance

Il s’avère que Dani n’est pas la seule célébrité à avoir un crédit sur le Renaissance Tour. Natalia Bryantla fille aînée de feu Kobe Bryant, est répertoriée comme stagiaire lors de la tournée de la société Parkwood Entertainment de Beyoncé.

Natalia n’est pas nouvelle dans ce domaine ! Cela marque en fait la troisième fois que Bryant travaille avec Beyoncé, ou comme Bryant l’appelle, Auntie BB. Elle s’est associée à sa marque de vêtements désormais abandonnée Ivy Park x Adidas pour une campagne en novembre 2021. La publicité mettait en vedette Bryant modélisant la collection «Halls of Ivy» avec Ava Phillippe, Jalen Green, James Harden et les filles de Bey, Blue Ivy et Rumi. Charretier.

« J’ai toujours été intéressée par la mode depuis mon plus jeune âge », a déclaré Natalia à propos de devenir un modèle signé. « J’ai un amour pour l’industrie, et depuis que je me souvienne, je voulais faire du mannequinat. Il y a beaucoup à apprendre, mais je pense que c’est une excellente occasion pour moi d’apprendre et de m’exprimer de manière créative.

Le jeune mannequin est également apparu à l’événement Beyoncé’s Club Renaissance à Los Angeles en décembre 2022, organisé par Parkwood.

Les utilisateurs de Twitter étaient également très heureux pour le modèle et son succès bien mérité. Découvrez leurs réactions ci-dessous.

Les fans ont également remarqué que Richard Lawson, le beau-père de Beyoncé, était crédité en tant que chef de projet A&R ! Nous aimons le voir, en gardant tout cela dans la famille.

Le Renaissance World Tour a débuté le 10 mai 2023 à la Friends Arena de Stockholm, en Suède. Il s’agit de sa première tournée solo depuis le Formation World Tour en 2016. Beyoncé présentera un total de 57 spectacles jusqu’au 27 septembre 2023, s’arrêtant en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne et plus avant de rentrer aux États-Unis en juillet. 12 pour un spectacle au Lincoln Financial Field à Philadelphie.

Serez-vous présent ? Faites-nous savoir ci-dessous!