Top-ensemencé Daniil Medvedev entravé dans le quatrième tour de la Open de Miami dimanche, défiant les crampes aux jambes paralysantes pour battre l’Australien Alexei Popyrin 7-6 (3), 6-7 (7), 6-4. Le numéro deux mondial Medvedev, de plus en plus gêné alors que le troisième set avançait dans la chaleur et l’humidité du sud de la Floride, a néanmoins rassemblé la seule pause de service du troisième set sur le chemin d’une victoire spectaculaire sur Popyrin, 86e, aux ATP Masters et WTA. tournoi sur terrain dur.

