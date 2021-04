Le numéro deux mondial Daniil Medvedev, de Russie, a été testé positif pour le nouveau coronavirus et a été retiré du Monte Carlo Masters de cette semaine, a annoncé mardi l’ATP.

Medvedev, qui était tête de série deuxième derrière Novak Djokovic, le mieux classé lors de l’événement ATP Masters 1000 sur terre battue, a été mis en isolement et est surveillé par le tournoi et les équipes médicales de l’ATP, l’équipe masculine tennis l’organe directeur a déclaré dans un communiqué.

«C’est une grosse déception de ne pas jouer à Monte-Carlo. Je me concentre maintenant sur la récupération et j’ai hâte de revenir sur le Tour le plus rapidement et le plus sûrement possible », a déclaré le numéro deux mondial russe dans un communiqué de l’ATP.

(Avec les contributions des agences)

