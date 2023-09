Daniil Medvedev surprend Carlos Alcaraz pour organiser la confrontation finale de l’US Open avec Novak Djokovic | Tumaini Carayol

Daniil Medvedev est entré dans le stade Arthur Ashe vendredi soir, pleinement conscient à la fois du niveau singulier et stratosphérique qui lui était demandé pour simplement avoir une chance de renverser Carlos Alcaraz et des chances minimes que tant de gens lui ont données de le faire.

Mais un thème récurrent dans la carrière de plus en plus grande de Medvedev est qu’il vit pour ces défis, une qualité cruciale qui l’a complètement distingué de ses contemporains et a fait de lui un champion.

Face au défi du prodigieux numéro 1 et à une confrontation totalement défavorable, Medvedev, tête de série troisième, s’est montré à la hauteur dans un match de la plus haute qualité, mettant fin au règne de Carlos Alcaraz à New York avec un incroyable 7-6. , victoire 6-1, 3-6, 6-3 alors qu’il retrouvait la finale de l’US Open.

Au lieu d’une rencontre entre les deux premiers, Medvedev ravivera sa propre rivalité fascinante avec Novak Djokovic en finale. Il y a deux ans, Medvedev a non seulement conquis l’US Open en battant Djokovic en deux sets, mais il a également fait échouer ce qui aurait été l’un des exploits tennistiques les plus importants de l’ère Open en mettant fin à la tentative de Grand Chelem de Djokovic sur le dernier obstacle.

Cette performance a rappelé de quoi Medvedev est réellement capable. Lors de ses deux précédentes rencontres avec Alcaraz, sur les courts durs d’Indian Wells et en demi-finale de Wimbledon en juillet, le joueur de 27 ans était reparti sans rien montrer. Malgré son bon jeu et les victoires qu’il a accumulées avant ces matches, Alcaraz a à chaque fois mis à part le jeu du Russe.

L’Espagnol Carlos Alcaraz en action contre le Russe Daniil Medvedev lors de leur demi-finale de l’US Open. Photographie : CJ Gunther/EPA

Avant le match, Medvedev avait souligné l’importance de bien servir, mais il a débuté avec une série de doubles fautes alors qu’Alcaraz semblait déjà réglé, et la tâche qui l’attendait semblait encore plus difficile. Pourtant, le premier service de Medvedev était déjà fluide car il l’a aidé à tenir le coup face au danger précoce. Au fur et à mesure que le set avançait, les échanges du chat et de la souris se sont développés à un rythme effréné, Medvedev prenant de l’ampleur et poussant continuellement Alcaraz dans des positions inconfortables.

En réalité, Alcaraz a suffisamment bien joué pour remporter le premier set. Il a remporté 20 des 23 points nets, se dirigeant vers le filet à chaque occasion, et a frappé 16 gagnants pour seulement neuf fautes directes tout en servant à 83 %. Mais Medvedev a joué son tennis à la perfection quand cela comptait dans le tie-break, son premier service était irréprochable et il n’a rien offert du tout à Alcaraz.

Le premier set étant assuré pour Medvedev, l’élan a entièrement tourné en sa faveur. Il a immédiatement brisé le service d’Alcaraz lors de son premier jeu retour, revenant de manière spectaculaire depuis la clôture arrière alors même que l’Espagnol poursuivait ses tentatives d’exploiter sa position de retour avec de fréquents services-volées. Alors qu’Alcaraz luttait pour trouver un chemin à travers ses défenses, sa frustration se manifestait et sa sélection de tirs devenait de plus en plus erratique, alors que Medvedev prenait une avance de deux sets.

Après deux sets et face à la perspective d’une soirée rapide et amère, Alcaraz a quitté le terrain pour faire une pause toilettes et est revenu désespéré de puiser dans l’énergie de la foule et de relever la sienne. Il a rapidement trouvé sa portée et ses sensations sur les tirs tombés et les coups droits, tirant continuellement Medvedev vers l’avant et déchargeant sur de brillants tirs de passe. Alcaraz s’est frayé un chemin vers une avance de 4-1 et a tenu bon pour forcer un quatrième set.

Alors que le match était en jeu au début du quatrième set, les deux joueurs ont ressenti la pression. Tout d’abord, Medvedev a courageusement sauvé trois balles de break lors de son premier match de service, dont un deuxième service à 126 miles par heure. Puis, dans un match marathon épuisant à 2-3, Alcaraz a également fait face à deux balles de break. Medvedev a pris la pause décisive du service avec un doux tir de passe en retour pour contrecarrer une autre tentative de service et de volée d’Alcaraz.

La tension a atteint son paroxysme alors que Medvedev tentait désespérément de s’en sortir. Après avoir atteint la balle de match, il a commis deux doubles fautes de suite pour tomber sur une balle de break. Mais Medvedev s’est sorti d’un dernier trou et, malgré la résilience inébranlable d’Alcaraz, il a remporté l’une des plus grandes victoires de sa brillante carrière.