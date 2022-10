Daniil Medvedev surmonte le défi de Jannik Sinner pour atteindre les demi-finales

La défense provocante de Daniil Medvedev a mis fin au défi de grande puissance de Jannik Sinner vendredi à l’Open de Vienne, où le joueur de 26 ans a remporté un triomphe clinique en quart de finale 6-4, 6-2, ici.

La persévérance de Medvedev s’est avérée décisive lors d’une rencontre captivante de 91 minutes dans la capitale autrichienne. Sinner a lancé un barrage de coups de fond lourds sur son adversaire mais n’a pas été en mesure de frapper régulièrement la tête de série.

Le n ° 4 mondial n’a pas fait face à une balle de break dans le match et a converti trois de ses six balles de break en améliorant son record de la série face à face ATP contre l’Italien à 4-0.

“Jannik est un joueur de haut niveau, et il peut poser des problèmes à n’importe qui. Lors des deux derniers tournois du Grand Chelem, il a disputé cinq sets avec le [eventual] vainqueur, donc Jannik est un joueur de haut niveau et je suis vraiment content de ma performance aujourd’hui », a déclaré Medvedev après le match.

« J’ai étonnamment bien servi, je n’ai presque pas fait de fautes directes, j’étais solide derrière la ligne de fond. Tout fonctionnait bien aujourd’hui et j’en suis vraiment content », a-t-il ajouté.

Seul joueur du tirage au sort en simple à n’avoir pas encore perdu de service cette semaine à Vienne, Medvedev rencontrera ensuite Grigor Dimitrov alors qu’il poursuit son deuxième titre de la saison au niveau de la tournée. Le Bulgare a précédemment résisté à Marcos Giron pour une victoire 6-3, 4-6, 6-4 en quart de finale.

Medvedev mène Dimitrov 3-2 dans la série face à face ATP du duo, mais le Bulgare a remporté la dernière rencontre entre les deux à Indian Wells en 2021.

« Grigor est le même [as Sinner]c’est un joueur de haut niveau, il peut battre n’importe qui », a déclaré Medvedev.

«Il était un joueur du Top 3, faisant des demi-finales de Chelem. Peut-être plus haut et bas cette année, mais quand il est en haut, il est incroyable, donc je dois juste jouer mon meilleur tennis de mon côté et c’est comme ça que je peux avoir la chance de gagner », a-t-il ajouté.

