Daniil Medvedev surclasse Rune à Rome pour remporter son premier titre sur terre battue

Daniil Medvedev a remporté le premier titre sur terre battue de sa carrière avant Roland-Garros alors que le numéro trois mondial russe a battu le Danois Holger Rune 7-5 7-5 lors d’une finale captivante de l’Open d’Italie qui a commencé après un retard de pluie dimanche.

Le cinquième titre de Medvedev d’une saison stellaire et le 20e au total font de lui l’un des meilleurs prétendants à Roland Garros qui commence le 28 mai.

Le joueur de 27 ans, qui était hors du top 10 en février, devrait grimper au numéro deux mondial et prendre la deuxième tête de série derrière Carlos Alcaraz à Paris, Novak Djokovic passant au numéro trois.

Medvedev a tiré le premier sang lors de la première finale de Rome depuis 2004 sans compter les 22 fois champions du Grand Chelem Rafa Nadal ou Djokovic, brisant le 12e match où il a rencontré un faible amorti de Rune avec un puissant entraînement pour conclure le premier set.

Rune, à 20 ans, le plus jeune finaliste du Foro Italico depuis l’Espagnol Nadal il y a 17 ans, a rompu l’amour lors du premier match du deuxième set et a de nouveau bondi pour une avance de 4-3 après que Medvedev a riposté pour égaliser les scores.

Mais l’agressif numéro sept mondial a semblé s’essouffler tard dans une période physiquement exigeante pour redonner l’avantage à Medvedev, qui a tenu fermement grâce à deux énormes services avant de conclure la victoire avec style.

« Je veux toujours croire en moi et j’essaie toujours de faire de mon mieux car je veux gagner les plus grands tournois du monde », a déclaré Medvedev, qui n’avait remporté aucun match à Rome avant le tournoi de cette année.

« En même temps, honnêtement, je ne croyais pas beaucoup pouvoir gagner un Masters 1000 sur terre battue dans ma carrière car d’habitude je détestais ça et je ne me sentais pas bien dessus, rien ne fonctionnait.

« Avant ce tournoi déjà à Madrid et à Monte Carlo, je ne me sentais pas trop mal. Je n’ai pas eu de grosses crises de colère et je me suis dit ‘OK, continuons’ et ici je me sentais incroyable à l’entraînement.

«Mais ensuite, vous devez affronter les adversaires les plus coriaces du monde et essayer de réussir. Je suis vraiment heureux d’avoir réussi à le faire et de prouver à moi-même et à tout le monde que j’en suis capable.

