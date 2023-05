Daniil Medvedev subit une défaite choquante au premier tour

Le numéro deux mondial Daniil Medvedev a été éliminé de l’Open de France au premier tour mardi, s’inclinant en cinq sets contre le Brésilien Thiago Seyboth Wild, 172e.

Seyboth Wild, qui a réussi les qualifications et n’avait jamais remporté de match du Grand Chelem auparavant, a triomphé 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-4.

C’était la cinquième défaite de Medvedev au premier tour de Roland Garros en sept apparitions.

« J’ai regardé Daniil jouer dans mes années juniors. C’est un rêve devenu réalité de battre ce genre de joueurs sur ce terrain », a déclaré le Brésilien de 23 ans qui a déchaîné 69 vainqueurs devant le Russe.

« Je voulais juste obtenir mes bons angles, aller au filet autant que possible et utiliser mon coup droit autant que possible contre le sien – je suppose que cela a plutôt bien fonctionné. »

Il a ajouté: «J’avais des crampes dans le deuxième set et je ne pouvais pas vraiment servir comme je le voulais, mais j’ai essayé de jouer mon meilleur tennis. Je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué. »

Seyboth Wild, sans victoire sur le circuit principal depuis février 2022, avait gaspillé deux balles de set qui lui auraient donné une avance de deux sets.

Medvedev lui a fait payer, nivelant l’égalité puis réclamant un double break dans le troisième set.

Mais le Brésilien a riposté, un double break dans le quatrième set égalisant le choc alors qu’un Medvedev hargneux se chamaillait avec la foule.

Dans le dernier set, Seyboth Wild a vu à deux reprises des pauses récupérées par le Russe avant de finalement sauvegarder une troisième pause avec une prise de 5-3.

Il a gardé son sang-froid pour décrocher le match de quatre heures et 15 minutes grâce à deux coups droits géants et affrontera Guido Pella ou Quentin Halys pour une place dans les 32 derniers.

Medvedev est arrivé à Paris fort en remportant son tout premier titre sur terre battue lors du prestigieux Open d’Italie la semaine dernière pour son cinquième trophée de 2023.

Mais il a enduré une relation douce-amère avec Roland-Garros, perdant au premier tour lors de ses quatre premières visites. Il a mis fin à cette séquence avec une course aux quarts de finale en 2021.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)