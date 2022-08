Daniil Medvedev se qualifie pour les quarts de finale de l’Open de Los Cabos et remporte sa 250e victoire en carrière

Disputant son premier match depuis juin et faisant ses débuts à l’Open de Los Cabos, Daniil Medvedev a enregistré une victoire facile 6-4, 6-3 contre le joker australien Rinky Hijikata et s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi, ici jeudi.

Au cours du processus, le n ° 1 mondial a également remporté sa 250e victoire en match en retournant sur ses terrains durs préférés pour la première fois depuis sa course aux quarts de finale de Miami en mars. ” Quelqu’un m’a dit cela il y a quelques jours lors de la journée des médias, sinon Je ne l’aurais pas su », a déclaré Medvedev après avoir atteint le cap des 250 victoires.



Medvedev a obtenu sa première pause du match pour sceller le premier set alors qu’il s’installait sur le terrain du stade de Los Cabos, puis a converti sa cinquième balle de break de la deuxième à mi-parcours du set. “C’est probablement une étape importante en quelque sorte. Bien sûr, je veux plus de victoires, mais c’est aussi bien d’en avoir 250. Nous essaierons d’en obtenir plus », a-t-il ajouté. puis converti sur sa cinquième balle de break de la deuxième à mi-parcours du set.

“Ce n’est certainement pas si facile de jouer après s’être arrêté pendant un certain temps, surtout (jouer mon) premier match sur des terrains durs depuis très, très longtemps, depuis Miami. Les sensations n’étaient pas mauvaises. J’aurais pu casser un peu plus, mais quand tu gagnes, tout va bien. Je dois jouer comme ça lors des prochains matchs », a ajouté la star du tennis russe.

Hijikata, un Tar Heel de Caroline du Nord et le numéro 224 mondial, n’est pas tombé tranquillement. Profitant de l’occasion, le joueur de 21 ans a créé sa part de moments forts en utilisant son athlétisme pour couvrir le terrain et a fait travailler Medvedev pendant plus de 90 minutes sur le terrain.

Jusqu’aux quarts de finale, Medvedev affrontera ensuite Ricardas Berankis, qui a battu Facundo Bagnis 7-6(4), 6-3 mercredi.