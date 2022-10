Daniil Medvedev scelle le titre de l’Open de Vienne, tandis que Felix Auger-Aliassime remporte les Swiss Indoors de Bâle | Actualité Tennis

Daniil Medvedev a remporté son deuxième titre ATP de la saison à l’Erste Bank Open de Vienne, tandis que Felix Auger-Aliassime a remporté son troisième titre consécutif sur le circuit ATP avec une victoire à Bâle.

Medvedev a riposté pour battre Denis Shapovalov 4-6 6-3 6-2 en deux heures et 16 minutes, sa plus grande profondeur et sa précision dans les deuxième et troisième sets se révélant décisives.

“Je suis vraiment heureux”, le numéro quatre mondial Medvedev a déclaré au site officiel de l’ATP.

“Ce match a été le meilleur de la semaine car Denis jouait vraiment irréel jusqu’à probablement 4-3 dans le deuxième set.

“Il a baissé son niveau de peut-être deux pour cent et j’ai pu l’utiliser.

“C’est l’une des meilleures victoires quand vous savez que votre adversaire est au-dessus de vous, mais vous essayez de rester là et de faire ce que vous pouvez.”

Medvedev a maintenant remporté 15 titres au niveau de la tournée, dont sept sur des terrains durs intérieurs.

Image:

Félix Auger-Aliassime pose avec le trophée sous la pluie de confettis





Auger-Aliassime a vaincu Holger Rune 6-3 7-5 pour remporter les Swiss Indoors Basel et remporter son troisième titre consécutif sur le circuit ATP.

Le Canadien, qui a surpris le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz en demi-finale, est devenu le troisième joueur à remporter un titre en 2022 sans perdre un jeu de service, imitant respectivement Taylor Fritz et Nick Kyrgios à Eastbourne et à Washington.

Il a déclaré: “Ça a été une semaine incroyable. Une fois de plus en finale, ne pas être breaké de toute la semaine … (Ça a été) une longue année, une longue série de victoires, et ce n’est pas fini.

“Alors j’espère que je pourrai continuer, mais en ce moment je ressens toutes les bonnes émotions qui accompagnent la victoire d’un tournoi.”

Auger-Aliassime a ajouté le titre de Bâle à ses victoires à Florence et à Anvers, prolongeant sa séquence de victoires à 13 matches.

Medvedev devient le sixième joueur à gagner sa place pour la finale ATP de fin de saison aux côtés d’Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic, la finale de la saison se jouant à Turin du 13 au 20 novembre.

“J’aime jouer sur des terrains durs intérieurs à la fin de la saison”, a déclaré Medvedev. “Je sens que je fais un excellent travail avec mon équipe pour ne pas arriver épuisé. J’attends avec impatience les deux derniers tournois de l’année qui sont vraiment importants et je joue généralement bien.”

Medvedev et Auger-Aliassime se dirigeront désormais vers le Masters de Paris, aux côtés des Britanniques Andy Murray, Cameron Norrie, Dan Evans et Jack Draper.