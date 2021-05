Daniil Medvedev s’apprête à maintenir l’héritage de Roland-Garros des Russes peu orthodoxes

C’est là que Marat Safin a laissé tomber son short pour célébrer un point gagnant et où Mikhail Youzhny a fracassé sa raquette à neuf reprises et a une fois griffonné « SORRI » dans la terre battue parisienne.

L’Open de France a une fière histoire d’embrasser des Russes peu orthodoxes et maintenant Daniel Medvedev espère prolonger l’héritage.

« Je me sens heureux dans la vie. Je suis content du tennis », a déclaré vendredi le numéro deux mondial de 25 ans.

« Peu importe si je perds le premier tour ou si je perds la finale. Il s’agit de se sentir sur le terrain, et maintenant je l’ai bien. »

Pour un joueur qui n’a pas encore remporté de match à Roland-Garros en quatre visites, c’est un message étonnamment optimiste.

Mais Medvedev est loin d’être prévisible.

Vainqueur de la prestigieuse finale de l’ATP à Londres l’an dernier, il est également double vice-champion des majors.

En mars de cette année, il est devenu le premier homme depuis 2005 sans Djokovic, Nadal, Federer ou Murray à occuper le deuxième rang mondial.

Comme le double vainqueur majeur et ancien numéro un mondial Safin, il n’a pas peur de jouer le méchant pantomime.

Safin a marqué un point à Roland-Garros en 2004 pour avoir laissé tomber son short pour célébrer un point gagnant sur le court Philippe Chatrier.

Quinze ans plus tard, le New York Post a affirmé avec audace que « Daniil Medvedev est plus new-yorkais que la plupart des New-Yorkais » après sa réaction culottée après avoir été raillé par 14 000 spectateurs pour avoir claqué avec colère un garçon de balle.

« Merci à tous, les gars, parce que votre énergie ce soir m’a donné la victoire. Si vous n’étiez pas là, les gars, je perdrais probablement le match.

« Alors je veux que vous sachiez tous, quand vous dormirez ce soir, j’ai gagné à cause de vous. »

Medvedev s’est excusé plus tard, déclarant aux journalistes: « En fait, je n’ai aucune idée de pourquoi les démons sortent quand je joue au tennis. »

‘Génie au travail?

Lors de Roland-Garros retardé l’an dernier, Medvedev a été pénalisé d’un point pour avoir fracassé sa raquette contre Marton Fucsovics.

Cela lui a également coûté le deuxième set avant une autre sortie en boite à Paris.

Son entraîneur Gilles Cervara dit que travailler avec le Russe dégingandé, c’est « comme entraîner un génie ».

Les bouffonneries de Medvedev à Paris l’année dernière ne correspondaient pas tout à fait à l’effondrement épique de Youzhny en 2013 lorsqu’il a détruit une raquette avec neuf coups vigoureux contre les meubles du court.

Cette année, les dieux du tennis ont regardé avec bienveillance Medvedev dont la deuxième tête de série l’a placé du côté opposé du tirage au sort à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer et leurs 58 titres combinés du Chelem.

Les organisateurs de Roland-Garros, contrairement à leurs homologues de Wimbledon, ont basé les classements sur le classement ATP.

Par conséquent, Medvedev, sans titre sur terre battue, a obtenu le deuxième titre de tête de série sur Nadal dont la carrière de 88 titres comprend 62 sur terre battue et 13 à Roland Garros.

« Je ne sais pas vraiment comment je vais être classé à Wimbledon, car même si j’aime le gazon, je n’ai pas été aussi incroyable sur les courts en gazon ces dernières années », a déclaré Medvedev vendredi.

« Idem pour l’argile. S’ils avaient des règles spéciales, c’est sûr que je serais classé moins haut, mais si nous prenons le classement, je suis n°2 donc je dois être classé n°2. »

Safin n’a jamais dépassé les demi-finales à Paris alors que Youzhny était quart de finaliste.

Yevgeny Kafelnikov a été le dernier Russe à remporter le titre masculin en 1996.

Alors, est-ce l’année où Medvedev fait la percée même s’il n’a remporté qu’un seul match sur terre battue cette année ?

« Je ne sais pas si peut-être que les balles changent ou que ce sont les conditions, car l’année dernière nous avions ces balles Wilson qui sont censées me convenir, mais c’était comme 5 degrés quand j’ai joué mon match », s’est-il souvenu vendredi.

«Jusqu’à présent, à l’entraînement, j’ai joué de façon incroyable. Je n’avais pas l’impression que c’était de l’argile. Je jouais comme sur des courts en dur.

« Le plus important est de bien jouer, d’avoir un joueur qui n’aime pas non plus la terre battue ! »

