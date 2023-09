Daniil Medvedev a déclaré qu’il « avait ressenti l’amour » de ses propres supporters et de ses rivaux alors qu’il remportait une victoire choc contre le champion en titre Carlos Alcaraz pour réserver sa place en finale de l’US Open.

Le Russe affrontera Novak Djokovic pour le titre à Flushing Meadows dimanche soir après une victoire en quatre sets contre l’Espagnol, bien qu’il ait eu un mot ou deux pour certains des partisans du mauvais comportement du joueur de 20 ans.

3 Medvedev célèbre sa victoire contre Alcaraz – avec une célébration pointue pour les supporters espagnols qui ont tenté de le dissuader Crédit : Getty Images

3 Alcaraz a remporté le titre de l’US Open la saison dernière, mais s’est incliné cette fois en demi-finale avec une défaite surprise face au numéro trois mondial. Crédit : Getty Images

Medvedev a bouleversé le scénario en éliminant le numéro un mondial Alcaraz, s’imposant 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3 à New York.

De nombreux fans s’attendaient à ce que le prodige du tennis réserve une autre finale avec Djokovic pour poursuivre leur rivalité, après leur finale épique à Wimbledon qu’Alcaraz a remportée en juin.

Mais le numéro trois mondial Medvedev avait d’autres idées alors qu’il cherche à reconquérir le titre de l’US Open qu’il a remporté il y a deux ans.

Alcaraz est rapidement devenu l’affiche de l’ère post-big three, même si deux des trois restent toujours dans les parages, Djokovic ajoutant toujours des titres à son cabinet et Rafael Nadal se préparant pour sa dernière saison sur le circuit.

En tant que tel, le jeune Espagnol avait beaucoup de fans au stade Arthur Ashe, mais il semble que Medvedev les ait conquis avec son charme enjoué et son service impeccable, bouchant à plusieurs reprises ses oreilles au bruit.

Mais il n’était pas satisfait des pitreries d’« environ 1 000 Espagnols » qui ont tenté de dissuader le Russe dans les dernières phases du match en criant entre les services.

« Tout d’abord, je dois être honnête, la foule était incroyable aujourd’hui, absolument incroyable », a-t-il déclaré lors de son entretien sur le terrain après l’énorme victoire.

« Je suis sérieux. Nous avons eu des points fous et j’ai ressenti de l’amour pour les deux côtés.

3 Medvedev affrontera désormais Djokovic en finale de dimanche – l’homme qu’il a battu pour remporter l’US Open 2021, le seul Grand Chelem de sa carrière jusqu’à présent. Crédit : Getty Images

« La seule chose, c’est probablement que 1 000 Espagnols à 5-3 ont commencé à crier entre le deuxième et le deuxième service. Ce n’est pas si gentil.

« Mais je suppose qu’ils étaient désespérés. Je suis heureux que cela n’ait pas aidé et qu’ils puissent s’endormir maintenant.

Lors de la conférence de presse d’après-match, il a même juré d’expulser les fans pour avoir fait de même s’il les surprenait dans les tribunes.

Medvedev a ajouté : « Pour une raison quelconque, lors du dernier match du match, probablement environ 1 000 Espagnols ont commencé à crier et à crier entre le premier et le deuxième service et ce n’est pas gentil, mais que pouvez-vous faire ?

« Je peux vous dire que si après ma carrière je regarde un match de tennis et que quelqu’un le fait, je serai comme [pointing] ‘C’est lui! C’est lui! Ce type devrait être éliminé du tournoi ! »

« Je ne vais même pas regarder le match [anymore]je vais me dire : ‘C’est lui qui a fait ça, expulse-le !’