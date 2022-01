Daniil Medvedev riposte au bord du gouffre pour organiser un affrontement en demi-finale avec Stefanos Tsitsipas

La deuxième tête de série russe, Daniil Medvedev, a effectué un retour émouvant après deux sets mercredi pour battre le Canadien Felix Auger-Aliassime, 21 ans, et se frayer un chemin dans les quatre derniers à l’Open d’Australie.

Medvedev a cherché le décompte alors que la neuvième tête de série Auger-Aliassime détenait une balle de match dans le quatrième set, mais le numéro deux mondial a riposté pour gagner 6-7 (4/7), 3-6, 7-6 (7/2) , 7-5, 6-4 et il affrontera désormais Stefanos Tsitsipas en demi-finale de vendredi.

Medvedev avait battu Auger-Aliassime en deux sets lors de leur demi-finale de l’US Open en septembre dernier, mais les rôles ont été radicalement inversés lors de leur match retour du Grand Chelem à Melbourne.

Le Russe regardait le baril d’une défaite époustouflante et perdait une balle de match avant de renverser l’élan en remportant un bris d’égalité au troisième set pour affronter le Canadien déterminé et couronner un grand retour.

« Je ne jouais pas de mon mieux et Félix jouait de manière incroyable, il était partout sur moi pour être honnête, je ne savais pas quoi faire alors je me suis dit ‘que ferait Novak (Djokovic)' », a déclaré Medvedev, se référant au nonuple champion de l’Open d’Australie qui a été expulsé de manière controversée à la veille du tournoi de cette année.

« Parce qu’il est l’un des plus grands champions, tout comme Roger Federer et Rafa Nadal, et je me suis dit que j’allais le faire travailler (Auger-Alliassime).

« S’il veut gagner, il doit se battre jusqu’au dernier point, je vais le fatiguer pour le prochain match.

« Battez-vous jusqu’au dernier point et ça a marché.

« J’ai réussi à élever mon niveau pendant le match, en particulier dans le bris d’égalité (troisième set), et quand ils ont fermé le toit, j’ai senti mon élan changer dans mon jeu et j’ai juste commencé à mieux jouer. »

Ce n’était que la troisième victoire de Medvedev en cinq sets en 10 matchs sur la distance au Grand Chelem.

Auger-Aliassime a détenu la balle de match à 5-4, 40-30 dans le quatrième set, mais Medvedev a résisté pour maintenir la pression.

Medvedev a obtenu une pause de service cruciale lors du 11e match lorsqu’un coup droit Auger-Aliassime était large pour que le Russe serve et force un cinquième set sur son quatrième point de set.

Medvedev a repoussé trois balles de break avant d’obtenir la pause cruciale lors du prochain match lorsque Auger-Aliassime a commis une double faute sur une balle de break pour mener 2-1 dans le dernier set.

Mais Auger-Aliassime s’est battu jusqu’au bout, détenant même deux balles de break alors que Medvedev servait pour le match.

Ce fut un Grand Chelem révolutionnaire pour le Canadien montant de 21 ans.

Il a battu l’ancien champion de l’US Open Marin Cilic pour la première fois en quatre rencontres au tour précédent et semblait pouvoir répéter la statistique contre Medvedev, contre qui il avait également perdu à trois reprises.

Medvedev affrontera Tsitsipas en demi-finale de l’Open d’Australie pour la deuxième année consécutive après l’avoir battu au même stade du tournoi sur le chemin de la finale 2021 où il a été battu par Novak Djokovic.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.