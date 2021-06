Daniil Medvedev remporte les championnats de Majorque tandis qu’Angélique Kerber revendique le titre à domicile | Actualités Tennis

Daniil Medvedev a remporté les championnats de Majorque pour remporter sa première finale sur gazon du circuit ATP.

Daniil Medvedev a remporté sa première finale sur gazon du circuit ATP aux championnats de Majorque, tandis qu’Angélique Kerber a remporté le premier Open de Bad Homburg pour ravir le public allemand.

Les 10 titres précédents de Medvedev sont tous arrivés sur des courts en dur, mais le vétéran américain Sam Querrey n’a pas été en mesure de lui faire obstacle alors que le n ° 2 mondial a remporté une victoire en deux sets.

La tête de série russe Medvedev a toujours semblé en contrôle alors qu’il remportait la victoire 6-4 6-2 en un peu plus d’une heure de ce qui était sa 18e finale en carrière.

« J’ai toujours aimé jouer sur gazon », a déclaré Medvedev, cité par le Site Internet du circuit ATP.

« Il y a quatre ans, je dirais que c’était ma surface préférée, mais après mes résultats sur des courts en dur, je ne pouvais rien dire d’autre que des courts en dur – et j’aime toujours plus jouer sur des courts en dur.

« C’était important pour moi de faire avancer ces choses comme les titres, car nous n’avons pas beaucoup de tournois (sur gazon).

« Je suis heureux d’obtenir ce titre, mais j’attends avec impatience le plus grand défi sur gazon – qui est Wimbledon. »

Kerber a scellé une victoire en deux sets contre Katerina Siniakova alors qu’elle remportait son premier titre depuis son triomphe à Wimbledon en 2018 contre Serena Williams.

La n°28 mondiale a remporté son 13e titre en carrière sur le circuit WTA avec une confortable victoire 6-3 6-2 sur la joueuse tchèque Siniakova.

« Vous jouez pour ces moments, en étant sur le terrain, en jouant devant vos fans, votre famille, la foule », a déclaré Kerber, cité sur Le site de l’ATA.

« C’est quelque chose de vraiment spécial. Je suis vraiment heureux d’avoir gagné ce tournoi, un tournoi spécial à domicile.

« Cela signifie beaucoup pour moi, et après tous les mois que nous avons traversés, être ici avec ce trophée, c’est quelque chose de formidable. »

Kerber – qui a également atteint la finale de Wimbledon en 2016, s’inclinant face à Williams – attend avec impatience son retour au All England Club.

« Tout le monde sait que j’aime jouer sur gazon et je me sens vraiment bien », a déclaré l’Allemand. « Bien sûr, jouer la finale ici, avec cette ambiance et ces fans, c’est super.

« J’adore jouer sur cette surface, voyons et espérons si je pourrai continuer la semaine prochaine (à Wimbledon). »

Kerber est tête de série numéro 25 à Wimbledon, où elle a un record de victoires et de défaites en carrière 31-11, et doit rencontrer la Serbe Nina Stojanovic au premier tour lundi. Elle est également dans la même moitié de tableau que Williams.

« Je pars sans attentes, comme j’ai joué ici : chaque tour est une victoire », a déclaré Kerber.

« Je vais juste me concentrer sur chaque match, chaque tour, et profiter du temps sur et hors du terrain, comme ici. »

la Lettonie Jelena Ostapenko échauffé pour Wimbledon en remportant une bataille entièrement balte contre Anett Kontaveit pour remporter le titre d’Eastbourne, couronnant une semaine impressionnante avec une victoire 6-3 6-3 à Devonshire Park.

La championne de Roland-Garros 2017 a eu du mal ces dernières années à égaler cette forme, mais le quatrième titre en carrière de la Lettone l’enverra au All England Club en pleine confiance.

« Je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué toute la semaine », a déclaré Ostapenko. « Il y a eu des matchs serrés, mais je me suis battu jusqu’au dernier moment.

« J’ai très bien joué, et je pense que la demi-finale et la finale j’ai vraiment joué à un niveau élevé.

« Si je continue à jouer comme j’ai joué ce tournoi, je pense que je peux revenir dans le top 10 et bien jouer. Je dois juste garder cela à l’esprit et travailler encore plus dur. »

australien Alex de Minaur a remporté le titre masculin, battant l’Italien Lorenzo Sonego 4-6 6-4 7-6 (7-5) pour remporter son cinquième titre en carrière et le premier sur gazon.

Sa victoire le poussera à un nouveau classement en carrière de 15.

