Daniil Medvedev, tête de série numéro un et champion en titre, s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Erste Bank Open de Vienne après avoir battu Grigor Dimitrov jeudi.

Medvedev a été contraint de creuser profondément pour un triomphe 3-6 6-2 6-4 sur l’expérimenté Dimitrov devant une foule bondée à la Wiener Stadthalle le jour de la fête nationale autrichienne.

“C’était un grand match”, a déclaré Medvedev lors de son entretien sur le terrain. “Il a très bien commencé et il me manquait un peu trop. Il était devant et à partir du deuxième set, j’ai commencé à mieux jouer, à mieux courir, à mettre plus de balles sur le terrain et à jouer plus vite quand j’en avais besoin.

“J’ai réussi à avoir un peu de contrôle sur le match, mais c’était très difficile et j’aurais pu aller dans un sens ou dans l’autre. Je suis très heureux d’avoir réussi à le faire.”

Medvedev a terminé avec 31 vainqueurs, dont 14 as, pour améliorer sa fiche à 6-2 lors de ses huit rencontres avec Dimitrov.

Rejoindre Medvedev lors de la finale de la saison à Turin, ce sera Andreï Roublevqui a également réservé sa place en quart de finale en battant Matteo Arnaldi 7-5 6-3.

Rublev est le cinquième joueur à gagner sa place à Turin du 12 au 19 novembre, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Medvedev et Jannik Sinner étant tous qualifiés pour les championnats de fin d’année.

“C’est génial”, a déclaré Rublev. “C’est une excellente nouvelle. Après le match, je ne savais pas que si je gagnais le match, je me qualifierais à coup sûr, donc je ne le savais pas et c’est un sentiment formidable, une excellente nouvelle. [to it] et heureux de faire partie des Nitto ATP Finals pour une année supplémentaire. »

Il ne reste que trois places en simple aux championnats de fin d’année. Ancien champion des finales NATP Stefanos Tsitsipassixième de l’ATP Live Race To Turin, est le prochain à se qualifier et il a battu Tomas Machac 6-3 4-6 7-5 à Vienne.

Jeune suisse Dominique Stricker a renversé la deuxième tête de série Casper Ruud 6-4 3-6 7-6 (7-1) pour gagner une place en quarts de finale des Swiss Indoors de Bâle, ébranlant ainsi les espoirs du Norvégien en finale de l’ATP.

Alexandre Chevtchenko a remporté sa meilleure victoire en carrière en sauvant deux balles de match pour contrarier le numéro 9 mondial Taylor Fritz 6-7 (7-9) 7-6 (8-6) 7-6 (7-5) après deux heures et 53 minutes.

